O’Ward juge que la réglementation ’artificielle’ des F1 2026 est une ’erreur’

Il y a deux ans, Pato O’Ward affirmait qu’il s’était fixé une date limite pour envisager la possibilité d’accéder à la Formule 1. Aujourd’hui, à 26 ans, alors qu’il s’est imposé comme l’une des références de l’IndyCar, il a définitivement tourné la page.

Le pilote Arrow McLaren révèle avoir perdu tout intérêt pour la F1 en raison des nouvelles voitures et réglementations. Dans une interview accordée à FOX Deportes avant la course de Long Beach ce week-end, il a même assuré avoir perdu l’envie de rouler en catégorie reine.

"Chaque année, cela change de plus en plus... honnêtement, les nouvelles voitures de Formule 1, ce que la discipline a fait est une erreur. La vérité est que, quand on les regarde, elles sont artificielles" a déclaré O’Ward.

"La faim que j’avais d’arriver en Formule 1 n’était pas pour la gloire ou l’argent... c’était parce que les voitures étaient impressionnantes. Piloter ces voitures était quelque chose d’impressionnant."

L’une des critiques les plus violentes du Mexicain a porté sur la complexité du pilotage et l’utilisation de systèmes électroniques pour faciliter les dépassements, comparant l’expérience actuelle à un jeu vidéo, comme d’autres pilotes l’ont fait auparavant.

"Vous ne voulez pas être en train d’actionner un interrupteur en vous disant ’je vais appuyer dessus pour le dépasser artificiellement’. Ce n’est pas Mario Kart, nous faisons la course ici. Honnêtement, j’ai une envie nulle de faire partie de cela."

Un discours qui prête à sourire, quand on sait que l’IndyCar possède un push-to-pass qui... sert exactement à donner de la puissance en appuyant sur un bouton. Une critique sélective qui laisse évidemment planer un doute sur le fond de ces critiques.

On peut lui donner raison sur le freinage, au sujet duquel il a dit qu’il fallait laisser les pilotes chercher la limite, et "pas que la voiture décélère d’elle-même en bout de ligne droite", ce qui est effectivement un problème avec le super clipping.

O’Ward penche donc en faveur de l’IndyCar, et on le comprend compte tenu de sa situation, mais l’aspect artificiel et la manière dont il l’amène semble quelque peu exagéré.

"Je sens qu’à l’heure actuelle, aujourd’hui, c’est la meilleure série pour un pilote qui veut courir, ici, en IndyCar... la Formule 1, en ce moment, est un spectacle artificiel et, honnêtement, j’en ai une envie nulle, cela n’attire pas mon attention."