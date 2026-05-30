Un casque de Gilles Villeneuve a battu un record impressionnant

Un casque porté en course par Gilles Villeneuve a pulvérisé le record du casque d’un pilote F1 le plus cher jamais proposé aux enchères. Le heaume en question a été porté par Villeneuve lors de sa dernière course de F1, le Grand Prix de Saint-Marin 1982, où il a terminé deuxième pour Ferrari, derrière son coéquipier Didier Pironi, qui avait ignoré les consignes de ralentir et de maintenir les positions. La course s’est disputée deux semaines seulement avant le décès du Canadien.

À cette époque, les pilotes ne changeaient pas de casque d’une course à l’autre, ni même entre les séances comme cela peut être le cas aujourd’hui, et Villeneuve n’en avait que deux pour faire toute la saison.

Il s’est vendu pour 1,25 million de dollars US. Cela a pulvérisé le record précédemment détenu par le casque du Grand Prix de Belgique 1992 d’Ayrton Senna, qui s’était vendu l’année dernière pour environ 970 000 dollars.

"L’histoire est en marche" a écrit sur les réseaux sociaux la Hall of Fame Collection, qui a géré la vente. "Le premier casque à se vendre pour plus d’un million de dollars US est ce casque original GPA de Gilles Villeneuve, utilisé en course en 1982."

"Le casque se trouvait dans une collection privée depuis près de 30 ans avant que la Hall of Fame Collection n’ait l’opportunité de le représenter dans le cadre de cette vente historique."

"La valeur des objets de collection continue d’augmenter car les plus grands collectionneurs du monde considèrent ces pièces comme des objets d’investissement. Cette vente contribue certainement à célébrer l’héritage de Gilles."

S’exprimant auprès de la CBC canadienne depuis le site du Grand Prix du Canada, qui porte également le nom du multiple vainqueur de courses de F1, Darren Jack, PDG de la Hall of Fame Collection, a expliqué cette valeur.

"Le casque GPA en lui-même est un modèle extrêmement rare dans le monde des collectionneurs. De plus, il s’agit de l’un des cinq seuls, peut-être même moins, casques de course portés par Gilles Villeneuve qui existent encore."