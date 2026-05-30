Verstappen n’amènera pas sa fille dans le paddock et ’la laissera décider’ si elle veut venir

Max Verstappen s’est confié sur sa première année de parentalité après que lui et sa compagne, Kelly Piquet, ont accueilli leur fille, Lily, en 2025. Le quadruple champion de Formule 1 a assuré qu’il n’imposerait pas à sa fille des activités ou une mise sous les projecteurs qu’elle ne voudrait pas, et il a pour objectif de la faire grandir hors du système auquel son père l’a confronté enfant, et dans lequel il a passé l’intégralité de sa vie.

Bien qu’il ait déjà acquis de l’expérience dans un rôle de figure paternelle avec Penelope, la fille de Kelly Piquet dont il se décrit comme ’bonus dad’, soit son beau-père en français, le pilote Red Bull a fait le point sur ses premiers mois en tant que père d’une petite fille.

"Pour moi, la chose la plus importante est ’reste toujours toi-même’. Et en ce qui me concerne, elle sera libre de décider elle-même de ce qu’elle aimera faire plus tard" a déclaré le Néerlandais au journal De Telegraaf.

"Il y a beaucoup de parents qui poussent leur enfant et veulent l’orienter dans une certaine direction, par exemple en ce qui concerne le sport. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Je pense que l’on peut faire découvrir certains sports à un enfant, mais qu’en fin de compte, c’est à lui de choisir ce qu’il veut faire."

Verstappen soutiendra la volonté de pratiquer un sport de son enfant, mais il ne lui fera pas vivre un rythme acharné si elle ne le souhaite pas : "Bien que la pratique d’un sport soit généralement une bonne chose. Pour rester en bonne santé, et cela permet aussi de ne pas traîner dans la rue."

"On est alors moins susceptible de faire des bêtises. De plus, je pense qu’il est important d’être gentil avec sa famille. Et de s’arrêter parfois pour penser que tout le monde ne sera pas là pour toujours. Et d’être compatissant, surtout envers les personnes qui vous entourent."

Le pilote Red Bull a grandi dans les paddocks, mais il veut aussi laisser le choix à sa fille à ce sujet : "Certes, j’y travaille aussi. Je ne veux pas qu’elle soit exposée pour l’instant. Elle devra décider elle-même plus tard si elle veut cela ou non."

"C’est pourquoi je ne veux pas d’elle dans le paddock maintenant. Premièrement, parce qu’elle ne s’en souviendra pas plus tard de toute façon, mais aussi dans un souci de respect de la vie privée. Un bébé ou un jeune enfant doit mener une vie insouciante."