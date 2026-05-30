Comment Lotus a recruté les employés de Toyota... dans un bar

Julien Simon-Chautemps a été le dernier ingénieur de piste de Kimi Räikkönen chez Sauber, mais il a raconté comment son rêve de F1 a failli s’arrêter brutalement après la saison 2009, jusqu’à une rencontre dans un pub avec Mike Gascoyne.

Aujourd’hui consultant, notamment pour F1TV, le Français a travaillé pour des écuries telles que Lotus, Sauber et Renault, mais sa carrière en Formule 1 a failli se terminer en même temps que l’aventure Toyota en catégorie reine, ce qui lui a ruiné le moral à l’époque.

Lors de son passage dans le podcast de FluidJobs.com, Simon-Chautemps s’est remémoré le moment où il a appris que le projet était abandonné, après avoir été convoqué à l’usine.

"Je me souviens que j’étais très déprimé, comme les 800 autres personnes de l’usine" a déclaré l’ingénieur. "Je me rappelle de toute la journée, ils nous ont tous emmenés dans un immense entrepôt qu’ils avaient à l’arrière de l’usine de Cologne, tout le monde était là."

"Et ils ont commencé avec cette présentation affreuse : ’bon, nous allons arrêter le programme’, et ils sont passés directement aux questions administratives du style ’si vous avez 10 ans d’ancienneté, vous recevrez 20 % de votre salaire, bla bla bla’. Ils sont passés directement à ça et c’était très, très dur."

Il explique que c’est un conseil de son père qui l’a poussé à ne pas perdre espoir et à continuer de chercher d’autres postes en F1, alors qu’il s’interrogeait sur la suite à donner à sa carrière, dans le sport automobile ou ailleurs.

"Je me souviens avoir appelé mon père pour lui dire ce qui s’était passé : j’avais enfin réussi à entrer en F1, et voilà qu’ils arrêtaient le programme et que je n’avais plus de travail."

"Je me souviens qu’il m’a demandé si je voulais rester en F1, ce que je voulais faire comme option et que, si c’était le cas, je devais chercher une autre opportunité et viser une autre équipe, faire exactement ce que j’avais fait avant la F1, mais en contactant les équipes existantes pour voir ce qui se passerait."

Mais une aubaine s’est présentée, car l’ancien directeur technique de Toyota, Mike Gascoyne, qui avait quitté l’équipe trois ans plus tôt, avait eu vent des événements et se tenait prêt à récupérer le personnel de Toyota désormais au chômage.

"En même temps, il y a aussi une part de chance. Mike Gascoyne, qui avait été directeur technique chez Toyota pendant de nombreuses années, était sur le point de monter une équipe au Royaume-Uni, qui deviendra plus tard Caterham, mais qui a débuté sous le nom de Lotus Racing en 2010 (Team Lotus, ndr)."

"Ce qu’il a fait, et Mike a été très malin pour ça, c’est qu’il a tout simplement pris possession du pub de l’hôtel de l’aéroport de Cologne pour en faire son bureau, et il y accueillait tous les gens de chez Toyota qui venaient d’être licenciés !"

"Je me souviens donc de cette file d’attente devant ce pub et d’un entretien devant une pinte de bière ! Il disait ’ok, vous avez 10 minutes, parlez-moi !’ Pour Mike, c’était une opportunité fantastique, car il créait une équipe de Formule 1 au moment même où une écurie de la taille de Toyota licenciait 800 personnes."

"Résultat, toute l’équipe de course de Toyota est partie travailler avec lui, de l’ingénieur en chef à l’ingénieur de piste, en passant par l’ingénieur performance et même les pilotes, puisque Jarno [Trulli] est passé de Toyota à Lotus à l’époque. Nous avons donc tous déménagé à Norwich et c’était ma destination suivante au Royaume-Uni !"