Lawson réclame une F1 plus sauvage et plus fun

Alors que les débats autour de la réglementation hybride actuelle se poursuivent, Liam Lawson a pris position en faveur d’une évolution des monoplaces et des groupes propulseurs. Le pilote Racing Bulls estime que les pilotes ont besoin de voitures plus agréables à piloter, plus instinctives et capables d’offrir davantage de sensations. Des propos qui interviennent alors que la FIA a déjà commencé à modifier certains paramètres liés à la gestion de l’énergie, avec de nouvelles adaptations attendues dès 2027 et un retour envisagé des moteurs V8 d’ici 2030 ou 2031.

Ces dernières semaines, la FIA a déjà procédé à plusieurs ajustements concernant le déploiement énergétique, notamment avant le Grand Prix de Miami. Un accord de principe a également été trouvé afin de réduire la part électrique des groupes propulseurs à partir de la saison prochaine. En parallèle, la discipline travaille désormais sur un retour à des moteurs V8 atmosphériques d’ici cinq ans au plus tard, un sujet sur lequel plusieurs pilotes ont activement échangé avec la FIA lors de réunions virtuelles.

Lawson fait partie des pilotes qui soutiennent pleinement cette direction. Le Néo-Zélandais estime que la priorité doit rester le plaisir de pilotage et les sensations offertes par les monoplaces.

"Pour faire simple, du point de vue d’un pilote, on veut monter dans la voiture et rouler aussi vite que possible," a expliqué le pilote de Racing Bulls.

"On veut une voiture amusante à piloter, dans laquelle on peut attaquer fort, et qui fait un beau bruit."

Le pilote néo-zélandais estime que cette philosophie correspond à l’ADN historique de la Formule 1.

"C’est évidemment ce qu’on aime, c’est ce avec quoi j’ai grandi en regardant la F1, et c’est l’époque dans laquelle elle se trouvait alors."

"On veut les voitures les plus rapides du monde, et je pense aussi qu’il existe un potentiel pour rendre ces voitures encore plus rapides."

Le pilote Racing Bulls rappelle toutefois que les monoplaces récentes avaient déjà montré certaines limites en matière de comportement.

"L’an dernier, elles étaient extrêmement rapides, évidemment, mais même l’année dernière il y avait de grosses limites avec la voiture : elle était très basse, très rigide, et parfois pas agréable à piloter."

"Mais nous voulons simplement les meilleures règles possibles, les voitures les plus rapides. À quoi cela doit ressembler exactement, ce n’est probablement pas à moi de le dire, mais c’est ce que nous voulons."

Lawson reconnaît également que les pilotes ont désormais davantage leur mot à dire dans les discussions autour des règlements, ce qu’il considère comme une évolution positive.

"C’est quelque chose qu’il faut avoir," a-t-il affirmé lorsqu’il a été interrogé sur l’implication des pilotes dans la définition des nouvelles règles.

"Il faut un sport dans lequel les pilotes prennent du plaisir à piloter les voitures qu’ils conduisent, aiment courir et aiment ce qu’ils pilotent."

"C’est bien qu’au moins nous soyons écoutés. Mais je pense aussi que c’est nécessaire, parce qu’on ne peut pas avoir une catégorie où les gens n’ont pas envie de courir, ou n’aiment pas autant piloter ces voitures."

Interrogé sur son ressenti concernant les monoplaces de cette année, Lawson a d’abord marqué une hésitation avant de rappeler à quel point il mesure sa chance d’être en Formule 1.

"Je sais à quel point j’ai de la chance d’être pilote de F1, honnêtement," a-t-il déclaré.

"Et quand je pense à ce qu’est la F1 cette année, même s’il y a beaucoup de choses qui me frustrent, et qui nous frustrent tous, je sais ce qu’il a fallu pour arriver ici, et je sais que j’ai énormément de chance."

Le pilote Racing Bulls espère néanmoins que certains circuits, comme Monaco, permettront davantage aux pilotes de profiter du pilotage pur.

"Je l’espère vraiment. C’est un circuit où nous devrions pouvoir attaquer sans nous soucier de l’énergie, et c’est exactement ce que nous voulons faire. Les voitures sont plus joueuses et peuvent être plus agréables sur ce type de circuit."

Lawson reconnaît toutefois que la réduction de l’appui aérodynamique reste un aspect moins séduisant des nouvelles voitures.

"Elles ont beaucoup moins d’appui, ce qui est moins agréable, mais à Monaco, c’est dommage que cela corresponde au concept, en théorie, sur un circuit où il n’est pas facile de dépasser. Mais au moins pour ce week-end particulier j’espère que nous prendrons du plaisir à frôler les rails à fond."

Enfin, le Néo-Zélandais a également évoqué la complexité grandissante des monoplaces et des groupes propulseurs actuels, un domaine dans lequel les équipes continuent encore d’apprendre course après course.

"Tout le temps," a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur les progrès réalisés par son équipe.

"Nous nous asseyons chaque week-end pour analyser les courses précédentes, et les enseignements cette année ont été très importants. Et même ce week-end, nous continuons à apprendre des choses de Miami."

"C’est permanent. C’est une année très intéressante pour nous tous, pour les pilotes, pour les équipes et pour tous ceux qui travaillent sur ces voitures. Il y a énormément de choses, c’est extrêmement compliqué."

"Les années précédentes, on arrivait sur un circuit et tout tournait autour des réglages de la voiture, des niveaux d’appui, de la hauteur de caisse ou des suspensions."

"Cette année, tout tourne beaucoup plus autour du groupe propulseur. Quand est-ce qu’on déploie l’énergie ? Quand est-ce qu’on recharge ? Que peut-on faire avec l’utilisation des rapports pour mieux gérer l’énergie ?"

"Il y a énormément de temps au tour à gagner là-dessus, et beaucoup moins de travail consacré à la voiture elle-même."