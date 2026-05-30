Patrese révèle pourquoi il a accepté puis refusé de remplacer Senna en 1994

Riccardo Patrese était proche d’un retour à la compétition en 1994, peu après avoir raccroché le casque et les gants. Après avoir été écarté de Benetton -photo en haut), il ne voulait pas totalement s’éloigner de la Formule 1, et il discutait avec Frank Williams pour un poste d’essayeur. Williams F1 ne parvenait pas à faire fonctionner sa nouvelle monoplace à suspension passive, après deux années de domination avec la suspension active, et il était prêt à aider l’équipe, ainsi que les titulaires Ayrton Senna (en bas) et Damon Hill.

"Je suis allé à Imola et j’ai parlé à Frank et Patrick [Head], en leur proposant mes services pour effectuer des tests pour eux" raconte Patrese à Motor Sport. "J’étais la dernière personne à avoir piloté la Williams avec une suspension passive."

"Damon Hill n’avait d’expérience qu’avec la voiture active, car lorsqu’il était pilote d’essai, c’était toujours avec la voiture active. Je voulais continuer à piloter, à être impliqué, alors quand j’en ai parlé à Frank à Imola, il était très enthousiaste, et Ayrton était également très positif."

Mais après ces discussions sur le fait de faire des tests, le drame d’Imola s’est produit, et c’est un poste de titulaire qui lui a été proposé : "Frank a dit qu’il avait désormais besoin d’un pilote de course et il m’a demandé si j’étais prêt à revenir. J’ai dit oui, j’étais prêt."

Mais après avoir accepté, l’Italien a commencé à avoir des doutes, et même des peurs qui l’ont finalement poussé à changer d’avis : "J’avais tous ces mauvais sentiments concernant la mort d’Ayrton, c’était si pesant que je n’arrivais plus à dormir correctement."

"En 17 ans, j’avais eu de nombreux accidents et, Dieu merci, j’avais survécu. Ayrton était dans une voiture sûre, et je savais à quel point Williams accordait toujours de l’importance à la sécurité. Ayrton était le pilote le plus expérimenté, et je me suis dit que cela pouvait m’arriver à moi aussi.

"J’ai alors été envahi par le doute et j’ai dit à Frank que c’était fini, que je ne voulais plus piloter en F1, que j’avais trop d’incertitudes pour être aussi performant que par le passé. C’était tout, j’étais hors du cirque de la F1, et j’ai décidé qu’il était temps de prendre ma retraite."