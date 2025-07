La F1 envisage de remonter les frais de caution en cas de réclamations

La troisième réunion de la Commission F1 pour 2025 s’est tenue aujourd’hui, le mardi 22 juillet, dans les bureaux de la Formula One Management (FOM) à Londres.

La réunion était présidée par Nikolas Tombazis, Directeur Monoplaces de la FIA, et Stefano Domenicali, Président-Directeur Général de la Formule 1.

Voici un aperçu des principaux points abordés :

La FIA a informé les équipes de l’avancement des règlements techniques, sportifs et opérationnels de 2026.

Questions sportives générales

Il a été convenu de réévaluer les cautions à déposer pour les réclamations, les appels et le droit de révision en vue de leur ajustement. L’introduction de frais pour les enquêtes a également été évoquée.

Questions commerciales

La Formula One Management a fait le point auprès de la Commission sur la croissance et le dynamisme de la discipline, soulignant que le nombre de fans dans le monde s’élève désormais à 827 millions, soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à l’année précédente, dont 52 millions aux États-Unis, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.

Le public de la Formule 1 continue de rajeunir : 43 % des fans ont moins de 35 ans et 42 % sont des femmes. Parallèlement, les réseaux sociaux ont connu une croissance significative, avec un total de 106 millions d’abonnés, contre 18 millions en 2018, et les audiences télévisées ont progressé pour la saison 2025.

L’impact positif du film "F1" a été souligné, avec le succès des premières semaines suivant sa sortie et la contribution que ce projet apportera à l’attrait de nouveaux fans pour la discipline. La dynamique commerciale a également été présentée, mettant en avant les nouveaux partenaires qui ont rejoint la Formule 1 dans divers domaines en 2025, ainsi que les renouvellements de partenariats existants et à long terme, notamment plusieurs contrats de promotion de courses.

L’importance d’assurer la pérennité du sport a été discutée et approuvée par toutes les parties prenantes.