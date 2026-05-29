McLaren Racing a progressé sur la durabilité grâce à plusieurs innovations

McLaren Racing a publié son rapport sur la durabilité 2025, mettant en lumière la manière dont l’équipe a essayé d’innover en F1 et dans le reste du sport automobile pour aider à accélérer les solutions dans le domaine de la durabilité et réduire son impact global sur l’environnement, du lancement d’un système semi-autonome pour booster la restauration des récifs coralliens, au redoublement d’efforts dans la quête de construction circulaire en Formule 1.

Les principales réalisations comprennent plusieurs initiatives et résultats marquants illustrent les récents engagements de McLaren Racing en matière de durabilité, d’innovation technologique et d’inclusion.

Dans le domaine environnemental, l’écurie a collaboré avec la Great Barrier Reef Foundation pour lancer OSCAR (Operational System for Coral Assembly and Restoration), une machine semi-autonome de transplantation de coraux. Ce dispositif vise à optimiser la restauration marine en faisant progresser le nombre de coraux plantés de 100 000 à 1 million par an.

Par ailleurs, en partenariat avec Deloitte, McLaren a élaboré une "Feuille de route pour une voiture circulaire", dont l’indicateur de circularité est suivi via les technologies de traitement de données de Google. Ce projet s’inscrit dans l’objectif à long terme de concevoir une monoplace de Formule 1 entièrement circulaire.

Concernant la gestion des transports, un partenariat avec Ecolab a permis de couvrir l’intégralité des déplacements professionnels et du fret aérien de la Formule 1. Cela s’est traduit par un investissement majeur dans des certificats de carburant durable d’aviation (SAFc), représentant l’équivalent de 1,1 million de gallons américains de carburant.

Ces efforts, combinés à l’usage de biocarburant pour la flotte terrestre, à l’optimisation du calendrier des courses et à l’allègement du fret, ont engendré une baisse de 39 % des émissions opérationnelles par rapport au niveau de référence. De plus, les déchets globaux ont diminué de 14 %, tandis que l’élimination des déchets dangereux liés à la fabrication des composites a reculé de 40 % comparativement à l’année 2024.

Sur le plan social et de la diversité, 44,8 % des recrutements effectués en 2025 concernaient des profils issus de groupes sous-représentés, incluant les femmes, les minorités ethniques, la communauté LGBTQ+, les personnes neurodivergentes ou en situation de handicap, ainsi que les vétérans militaires aux États-Unis.

Cette dynamique porte la proportion totale de ces collaborateurs à 36 % de l’effectif, rapprochant l’organisation de son objectif de 40 % d’ici 2030.

Le volet sportif intègre également cette démarche d’inclusion avec l’expansion du programme de développement des pilotes, marqué par la signature de trois pilotes féminines : Ella Lloyd, Ella Stevens et Ella Häkkinen. McLaren Racing se distingue comme la seule écurie à engager une seconde voiture pour la saison 2026 de la F1 Academy, le championnat 100 % féminin, après que la pilote Ella Lloyd a été désignée Recrue de l’année 2025.

Ces performances ont valu à McLaren Racing d’apparaître au 73e rang du classement des entreprises les plus durables au monde établi par Sustainability Magazine, faisant d’elle la seule équipe de sport automobile présente dans le top 200, ce dont se félicite Zak Brown, le PDG de McLaren Racing.

"Alors que notre sport continue de connaître une croissance incroyable à travers le monde, il est d’autant plus important que nous travaillions dur pour réduire notre impact global sur la planète et les pressions sur les ressources mondiales, et la collaboration ainsi que les grands partenariats sont essentiels pour que nous y parvenions" a déclaré Brown.

"C’est fantastique de voir notre équipe McLaren Accelerator appliquer le savoir-faire du sport automobile à d’autres industries pour aider à booster les processus et stimuler l’efficacité, avec nos ingénieurs travaillant aux côtés de biologistes marins pour trouver des solutions dans la restauration des coraux."

"De même, je suis enthousiasmé par le travail que nous accomplissons avec Deloitte et Google pour poursuivre notre mission de construction d’une voiture de F1 entièrement circulaire. Je suis fier des progrès que nous avons accomplis à ce jour et je suis impatient de voir la suite."

Kim Wilson, directrice de la durabilité chez McLaren Racing, a elle aussi évoqué sa fierté face à ces progrès : "Ce dont je suis la plus fière en 2025, c’est de voir la manière dont la mentalité de performance de McLaren Racing s’est traduite par de réels progrès en matière de durabilité."

"Au cours de l’année écoulée, nous avons couvert 100 % des émissions de l’aviation liées aux déplacements professionnels et à la logistique des vols de fret de la F1 avec du SAFc, maintenu une circularité de 22 % dans la production des voitures de F1, et j’ai vu de mes propres yeux l’impact du travail d’Accelerator avec la Great Barrier Reef Foundation, qui a permis de multiplier par dix la vitesse de restauration des récifs coralliens grâce à OSCAR."

"Pour moi, il ne s’agit pas seulement de résultats, il s’agit de ce qu’ils démontrent comme possible lorsque les données, la collaboration et les gains marginaux s’unissent pour accélérer les progrès sur les défis qui comptent le plus. Les vrais progrès ne se font pas d’un coup, ils proviennent de personnes qui travaillent ensemble, restent concentrées et continuent de trouver des moyens de mieux faire les choses."