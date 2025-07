Piastri : ’il n’y a pas une seule façon’ de remporter un titre mondial

Oscar Piastri peut se reposer sur son expérience de triple champion en formules de promotion pour mettre à profit ce qu’il a appris, maintenant qu’il est en lutte pour le titre en Formule 1. Mais le pilote McLaren F1 est conscient qu’il n’a pas une seule manière de parvenir au but ultime de tout pilote.

"C’est un scénario un peu différent parce que la saison est si longue en Formule 1, et je pense que si mes championnats dans ma carrière junior m’ont appris quelque chose, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule façon de procéder" a déclaré Piastri à RACER. "Je dirais que les trois que j’ai remportés l’ont été de manières très différentes.

"Je dirais qu’en Formule Renault, j’étais rapide mais j’ai commis pas mal d’erreurs. En F3, je manquais peut-être un peu de rythme, mais j’étais très régulier et toujours là quand il le fallait. La F2 a heureusement été une combinaison de constance et de rythme, mais il n’y a pas de formule magique pour gagner un championnat."

"Je pense donc que j’ai essayé de tirer les leçons de cette expérience, et la régularité en est un élément essentiel. Mais en fin de compte, il faut être toujours rapide et prendre des risques quand il le faut, et je pense que c’est là qu’il faut trouver l’équilibre. Mais je pense que du point de vue de la pression, c’est assez familier, donc cet aspect des choses est probablement le plus similaire."

Alors qu’il lutte pour le titre mondial contre son équipier Lando Norris, Piastri explique les avantages et inconvénients de cette situation : "Je pense que, d’une certaine manière, c’est plus facile parce que vous pouvez voir ce que fait votre adversaire."

"Vous savez ce qu’ils font avec la voiture, vous savez comment ils la conduisent, donc vous avez beaucoup plus d’informations d’une certaine manière. Mais cela rend aussi les choses plus difficiles parce que cela va évidemment dans l’autre sens aussi."

"Je pense que l’autre élément qui rend les choses plus difficiles, c’est qu’en ce qui concerne les courses et la stratégie, il est évident que seul l’un d’entre vous peut passer au stand en même temps, ou les deux en même temps, mais l’un d’entre vous va perdre beaucoup de temps."

"C’est donc un autre élément qui devient difficile à gérer pour l’équipe, plus que pour les pilotes. Mais il y a des avantages et des inconvénients à avoir cette bataille au sein d’une même équipe. Je pense que nous faisons du très bon travail pour la gérer."

"Car nous avons vu par le passé que cette situation peut être assez difficile à gérer. Je pense donc que les choses n’ont pas toujours été faciles, mais je pense que notre façon de surmonter ces obstacles est ce qui va nous permettre de réussir sur le long terme."