Ford a vécu un ’moment marquant’ dans son partenariat avec Red Bull au Canada

Mark Rushbrook, PDG de Ford, s’est confié sur la manière dont progresse la relation avec Red Bull, après la troisième place de Max Verstappen à Montréal, le premier podium pour cette alliance. Le moteur RBPT Ford est l’une des surprises positives de la saison 2026 jusqu’à présent, avec un retour réussi pour la marque américaine. Cela fait plus de deux décennies que Ford n’avait pas été directement impliqué en Formule 1, et il s’est allié avec Red Bull, qui faisait ses débuts comme motoriste.

Bien que la compétitivité de la Red Bull RB22 ait été quelque peu irrégulière au cours des Grands Prix disputés, le moteur a été vu comme particulièrement performant par ses rivaux, le consensus étant qu’il s’agit de l’une des deux meilleures unités de puissance, aux côtés de Mercedes.

"Voir Max décrocher un premier podium de l’ère Red Bull Ford Powertrains est un moment marquant pour notre partenariat" a déclaré Rushbrook. "C’est fantastique de voir les efforts remarquables qui ont été déployés pour la préparation de la saison 2026, et ce résultat est un marqueur bien mérité des efforts d’Oracle Red Bull Racing et de Ford Racing."

Pour Rushbrook, le partenariat avec Red Bull continue de se développer : "Nous sommes très satisfaits de là où nous en sommes actuellement. Red Bull Racing et Red Bull Powertrains, ce sont d’excellents partenaires, et c’est ce que nous savions il y a trois ans et demi lorsque nous avons conclu l’accord."

"Le partenariat avec eux a été incroyable pour développer un tout nouveau groupe motopropulseur ensemble, basé à Milton Keynes, et je suis incroyablement fier d’avoir cette unité de puissance en piste dans les voitures de Red Bull Racing et les voitures de Racing Bulls également."

"C’est donc un moment de grande fierté pour Ford Motor Company, Ford Racing et tous nos employés. Nous sommes très heureux du partenariat avec Ben Hodgkinson qui dirige la partie groupes motopropulseurs de l’entreprise, et avec Laurent, pour ce qu’il fait globalement avec l’équipe de course, très heureux de tout ce que nous faisons là-bas."

"Évidemment, nous voulons courir pour gagner des courses et gagner des championnats. Nous aimerions être plus haut sur la grille mais, à ce stade, nous sommes heureux d’être dans la partie de la grille où nous nous trouvons, la moitié supérieure, et de connaître la capacité qui existe au sein de Milton Keynes."

"Ils ont montré en 2025, le retour pour amener Max à moins de deux points du championnat. Tout le monde sur le campus et hors du campus travaille très dur pour continuer à améliorer les performances, et c’est tout ce que nous voulons chez un partenaire : l’engagement de faire tout ce qu’il faut pour continuer à travailler vers le sommet de la grille."

"Absolument, nous avons eu des problèmes, sans aucun doute, mais nous nous engageons à résoudre ces problèmes et à continuer d’améliorer les performances."

Rushbrook a choisi de ne pas faire de pronostic lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs du paddock concernant l’application de l’ADUO et l’annonce à venir, au sujet de laquelle les rumeurs disent que Ford et RBPT ne seront pas concernés. Rushbrook a déclaré qu’il estimait que l’ADUO avait été bien pensé et affiné avec l’aide de Mekies et du directeur technique Ben Hodgkinson.

"Il faut que quelque chose comme ça soit en place, parce que tout le monde est là pour une raison, pour l’innovation, l’apprentissage, mais aussi le marketing, la marque de chacun est en jeu, donc donner une opportunité, je pense que c’est approprié."

"Nous laissons Laurent et Ben mener ces discussions directement avec la FIA et avec la F1, et nous en parlons en privé avec eux, et nous avons confiance dans la façon dont ils représentent tout dans ces réunions, et ils ont fait un excellent travail."

Les moteurs sont aussi sujets à un plafond budgétaire, et Rushbrook pense que c’est essentiel pour l’avenir de la F1 : "Je pense qu’il est important de maintenir les coûts et un plafond budgétaire, car si cela devient incontrôlable, cela pourrait nuire au sport, ou inciter les gens à quitter le sport."

"Mais nous sommes aussi des compétiteurs, donc avoir cette opportunité de faire des changements, c’est ça la compétition. Je pense que l’assouplissement des règles d’homologation est quelque chose qui doit être débattu et qu’une décision doit être prise, en fin de compte."

Alors qu’il reste des années dans le cycle réglementaire actuel, Rushbrook a déclaré qu’il ne peut voir l’engagement et le partenariat de Ford avec Red Bull que s’approfondir à mesure que les liens se renforcent.

"Dès le tout début, il y a trois ans et demi, nous avions notre liste de domaines dans lesquels nous pensions pouvoir contribuer, là où Red Bull pensait que nous pouvions contribuer, et cette liste s’est allongée au cours de ces trois ans et demi, parce que Red Bull, ce sont des compétiteurs, nous sommes des compétiteurs, nous voulons gagner, donc nous avons mis à disposition tout ce qui peut contribuer à cette entreprise."

"Nous nous engageons à continuer de le faire tout au long de la période de réglementation actuelle. Ford veut s’inscrire dans la Formule 1 à long terme, nous étions absents de la grille pendant 22 ans."

"Nous sommes très heureux d’être de retour, et nous voulons poursuivre cela à long terme, et nous sommes très satisfaits de cette relation avec Red Bull. C’est un partenariat, c’est un partenariat technique stratégique où nous avons l’impression de pouvoir nous parler, s’écouter et aller de l’avant."