Les critiques pleuvent sur Bottas, Cadillac F1 contre-attaque

Alors que des spéculations ont émergé après le Grand Prix du Canada concernant l’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac, l’écurie américaine a tenu à mettre un terme aux rumeurs. Son directeur Graeme Lowdon a assuré qu’aucune menace ne pesait sur les titulaires de l’équipe, engagée dans une phase de construction unique en Formule 1.

Les réseaux sociaux se sont enflammés ces derniers jours avec des affirmations selon lesquelles Valtteri Bottas pourrait perdre son baquet chez Cadillac dès le prochain Grand Prix de Monaco. Certaines rumeurs évoquaient même un remplacement par le pilote américain de Formule 2 Colton Herta, en raison d’une supposée insatisfaction de l’équipe face aux performances du Finlandais depuis le début de la saison.

Face à l’ampleur prise par ces spéculations, le directeur de l’écurie Cadillac, Graeme Lowdon, a tenu à répondre de manière particulièrement ferme.

"Il n’y a absolument aucun fondement de vérité dans toutes ces rumeurs."

"Je peux l’affirmer catégoriquement. Franchement..? par où commencer avec ces rumeurs ? Je vais être très clair sur les faits : elles sont totalement incorrectes. Il n’y a absolument aucun élément de vérité dans aucune d’entre elles."

Lowdon a également rappelé le contexte particulier dans lequel évoluent Bottas et son équipier Sergio Perez. Cadillac dispute sa première saison en Formule 1 tout en poursuivant simultanément la mise en place de sa structure.

"Deuxièmement, si l’on regarde le travail effectué par nos deux pilotes, Valtteri comme Checo [Perez], ils font bien davantage que ce que certains pilotes d’autres équipes ont à faire, parce que nous construisons l’équipe tout en participant aux courses. C’est une mission très inhabituelle."

Un projet à long terme pour les deux pilotes

Bottas a rejoint Cadillac en 2026 aux côtés de Sergio Perez après une saison 2025 passée en dehors de la grille. Le Finlandais avait perdu son volant chez Audi, alors encore engagée sous l’identité Sauber, tandis que Perez avait quitté Red Bull à la fin de la saison 2024. Les deux pilotes ont signé des contrats pluriannuels avec la nouvelle onzième écurie du plateau.

Pour Lowdon, les observateurs extérieurs ne disposent pas de tous les éléments permettant d’évaluer le travail réalisé par ses pilotes.

"Avec tout le respect que je dois au monde extérieur, personne ne sait réellement ce que nous demandons à ces pilotes de faire. Que ce soit d’une séance à l’autre, d’une course à l’autre, ou encore dans tout le travail que nous leur demandons pour développer la voiture."

Le patron de Cadillac estime également que certaines critiques oublient les progrès déjà réalisés par l’équipe depuis son arrivée en Formule 1.

"Il est évident que nous cherchons à rendre la voiture plus rapide. Mais je dois rappeler qu’avant même notre première course, des rumeurs similaires affirmaient que nous aurions du mal à nous situer à moins de 107 % du temps de référence en qualifications."

"À Montréal, il ne nous a manqué que quelques fractions de pour cent pour accéder à l’étape suivante des qualifications Sprint. Donc non seulement ces rumeurs n’ont aucun fondement, mais elles manquent également de logique."

Lowdon s’est aussi amusé de certaines hypothèses avancées concernant Colton Herta.

"Pour être honnête, je ne les ai pas toutes lues, mais certaines de celles que j’ai vues ne semblent même pas prendre en compte les règles les plus élémentaires de la Formule 1."

"Certaines suggèrent que Colton remplacerait Valtteri lors des prochaines courses ou quelque chose dans ce genre."

Or le pilote américain ne remplit actuellement pas les conditions nécessaires pour obtenir une Super Licence FIA.

"Colton n’a pas les points de Super Licence nécessaires. Et d’une certaine manière, cela résume assez bien la qualité de certaines de ces rumeurs. Mais je préfère ne pas m’attarder sur l’évidence. Je pense que les fans sont capables de voir au travers de tout cela."

Lowdon a enfin insisté sur le fait que chacun des pilotes associés à Cadillac suit actuellement une feuille de route précise au sein du projet.

"Colton suit son propre programme, Checo suit un programme avec nous, et Valtteri également."

"Tous contribuent à leur manière à ce que nous essayons de construire avec l’équipe Cadillac de Formule 1."

"Il est très important de préciser de la manière la plus claire possible qu’il n’existe absolument pas le moindre élément concret, la moindre preuve ou le moindre fait venant soutenir les rumeurs selon lesquelles Valtteri serait en danger ou que Checo pourrait rejoindre une autre équipe."