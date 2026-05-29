Bearman admet que les réunions techniques sont ’déroutantes’ en 2026

Oliver Bearman a révélé que les week-ends de la saison, en cours sont particulièrement marqués par les réunions. Le pilote Haas F1 admet que les débriefings sont devenus plutôt chargés lors des Grands Prix, la faute à une gestion de l’énergie très complexe. Une conséquence de la réglementation moteur 2026 de la Formule 1 a été la nécessité de planifier exactement comment la quantité limitée d’énergie électrique peut être déployée et rechargée pour atteindre le tour parfait en matière de gestion.

Le déploiement et la récupération sont désormais des valeurs cruciales qu’il faut analyser virage par virage et ligne droite par ligne droite. Cela diffère évidemment d’un circuit à l’autre , selon le tracé.

"Ce sont beaucoup de chiffres sur une feuille" a déclaré Oliver Bearman. "Et en fait, avec les distances du tour en plus, c’est un peu déroutant. Heureusement, nous avons un bon groupe à l’étage qui traduit cela pour nous, les mortels, et qui s’en occupe."

"Mais, ouais, c’est beaucoup plus de choses à passer en revue. Et, par exemple, maintenant nous avons une réunion moteur dédiée d’une demi-heure ou 45 minutes chaque week-end, ce que nous n’aurions même jamais pensé avoir l’année dernière parce que c’était tellement simple."

"C’est donc définitivement une autre chose à laquelle il faut penser. Mais maintenant, nous en sommes à la cinquième manche, donc on y arrive, on se met au diapason étape par étape."

Malgré cet agacement, il ne se verrait pas quitter la Formule 1 pour une autre discipline, comme Max Verstappen aux 24h du Nürburgring : "Non, je suis plutôt content de la F1. Nous en avons assez pour le moment. Et j’imagine que j’aurais quand même des réunions à faire en endurance !"

"Mais ce que Max a montré, c’est que chaque catégorie a ses propres nuances et ses côtés amusants. Et je pense que l’endurance est quelque chose de vraiment, vraiment cool et d’unique au sein du sport automobile."

"Cependant, Max a remporté quatre titres mondiaux et est l’un des meilleurs pilotes, si ce n’est le meilleur pilote de la grille. Je pense donc qu’il faut le mériter, mériter le droit d’aller explorer d’autres catégories, et ce n’est pas quelque chose que j’ai fait."