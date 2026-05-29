Mercedes renonce à entrer au capital d’Alpine F1, jugée trop chère

Les discussions entre Mercedes et Alpine en vue d’une prise de participation minoritaire dans l’écurie française ont finalement échoué. Le constructeur allemand estimait que la valorisation réclamée pour les parts détenues par Otro Capital était largement supérieure à leur valeur réelle, mettant un terme à plusieurs mois de négociations.

Cette rupture intervient alors qu’Alpine cherche à renforcer son projet sur le long terme en Formule 1, récemment consolidé par un important accord de sponsoring avec Gucci. Malgré l’intérêt de plusieurs investisseurs, Renault aurait décidé de suspendre tout processus de cession des parts concernées.

Mercedes et son directeur de l’écurie F1, Toto Wolff, avaient trouvé un accord de principe avec Renault pour acquérir les 24 % du capital d’Alpine actuellement détenus par le fonds d’investissement Otro Capital.

Cependant, selon plusieurs sources, les négociations se sont heurtées à un désaccord majeur sur la valorisation de l’équipe. Otro Capital aurait réclamé environ 600 millions d’euros pour sa participation, ce qui reviendrait à valoriser Alpine à près de 2,5 milliards d’euros.

Un montant jugé excessif par Mercedes, qui a finalement décidé de se retirer des discussions.

Selon la BBC, des sources indiquent que le constructeur allemand estimait qu’une valorisation comprise entre 2,2 et 2,4 milliards de dollars correspondait davantage à la réalité économique d’Alpine. Cette évaluation s’appuierait sur les méthodes habituelles utilisées pour les entreprises déficitaires, basées principalement sur des multiples de chiffre d’affaires.

Un responsable de Renault a confirmé l’arrêt des négociations.

"Nous comprenons que les discussions se sont arrêtées," a-t-il déclaré ce soir.

Mercedes et Toto Wolff ont été sollicités pour commenter le dossier mais n’ont pas souhaité s’exprimer.

Une valorisation difficile à justifier

Le différend apparaît d’autant plus important que plusieurs transactions récentes dans le paddock permettent d’établir des points de comparaison.

Mercedes aurait récemment été valorisée à environ 4 milliards d’euros, tandis que McLaren, championne du monde en titre, atteindrait une valorisation proche de 3 milliards d’euros. Contrairement à Alpine, ces deux structures sont rentables et affichent des résultats sportifs nettement supérieurs.

L’écurie française occupe actuellement la cinquième place du championnat constructeurs après les cinq premières manches de la saison 2026, après avoir terminé dernière du classement en 2025.

Otro Capital avait acquis sa participation de 24 % en juin 2023 pour environ 200 millions d’euros, ce qui souligne l’ampleur de la plus-value potentielle recherchée dans cette opération.

Christian Horner également évoqué

Mercedes n’était pas le seul acteur intéressé par la participation d’Otro Capital.

Parmi les autres candidats figuraient notamment un groupe d’investisseurs lié à l’ancien directeur de Red Bull, Christian Horner, ainsi que plusieurs fonds de capital-investissement.

Toutefois, Renault aurait finalement choisi de ne poursuivre aucune discussion supplémentaire.

Le constructeur français dispose par ailleurs d’un droit de veto sur toute cession des parts d’Otro jusqu’en septembre. Selon les informations disponibles, ce droit aurait été utilisé pour bloquer toute opération impliquant un consortium lié à Christian Horner.

Cette décision intervient quelques jours seulement après l’annonce de l’accord de sponsoring-titre conclu entre Alpine et la maison de luxe Gucci.

L’opération a été menée par Flavio Briatore grâce à ses relations avec Luca de Meo, ancien directeur général de Renault et désormais dirigeant du groupe Kering, propriétaire de Gucci.

Cet accord renforce considérablement la solidité financière du projet Alpine et pourrait expliquer pourquoi Renault se montre aujourd’hui moins pressé d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs.

Un enjeu également stratégique pour Mercedes

L’intérêt de Mercedes ne se limitait pas à une simple opération financière.

Le constructeur allemand voyait dans cette prise de participation un moyen de consolider sa relation avec Alpine autour d’un partenariat moteur à long terme, tout en profitant de différentes économies d’échelle.

Depuis cette saison, Alpine utilise les groupes propulseurs Mercedes après l’abandon du programme moteur Renault.

Or, Mercedes prévoit de réduire progressivement le nombre de ses équipes clientes à deux au plus tard lors du prochain cycle réglementaire moteur attendu d’ici 2031.

Actuellement, le constructeur fournit McLaren, Williams et Alpine. Si ce projet est maintenu, l’une de ces trois équipes devra donc trouver un nouveau motoriste à moyen terme.

Williams demeure le client historique de Mercedes, devant McLaren, tandis qu’Alpine n’a rejoint le portefeuille du constructeur allemand qu’au début de la saison 2026.

L’échec du rachat de la participation d’Otro Capital pourrait donc également avoir des conséquences sur l’avenir des relations stratégiques entre Mercedes et l’écurie d’Enstone.