L’aérodynamicien Jason Somerville quitte la FIA et devrait rejoindre Alpine F1

La FIA a confirmé le départ prochain de Jason Somerville, son responsable de l’aérodynamique, une figure clé de l’élaboration des réglementations techniques actuellement en vigueur en Formule 1. Une nouvelle qui intervient alors que l’ingénieur britannique, réputé pour son expertise, s’apprête à rejoindre l’un des onze teams présents sur la grille.

Même si l’identité de son futur employeur reste pour l’instant inconnue officiellement, sa destination devrait être Enstone, chez Alpine F1. Sa connaissance intime des règlements pourrait représenter un atout stratégique majeur pour l’équipe française.

Somerville intégrera une équipe après avoir effectué sa période de « gardening leave », cette mise à l’écart temporaire imposée afin de protéger les données sensibles détenues par les employés stratégiques.

Avant de rejoindre la FIA, Somerville avait déjà occupé des postes majeurs dans le paddock : responsable de l’aérodynamique chez Williams puis au sein de la F1 elle-même, après des débuts chez Toyota et Lotus. Son passage à la fédération aura notamment été marqué par sa contribution décisive aux règles aérodynamiques introduites en 2022.

Dans un communiqué, la FIA a déclaré : "Nous pouvons confirmer que Jason Somerville, responsable de l’aérodynamique, va quitter la FIA."

"Jason effectuera l’intégralité de son préavis, incluant sa période de gardening leave. Durant cette transition, Jason consacrera son temps à des projets non sensibles et non liés à la F1."

La FIA précise également que des mesures internes ont été prises pour protéger les informations stratégiques.

"L’accès aux données sensibles et confidentielles a été ajusté en conséquence, conformément à nos procédures standard en matière de départs."

Enfin, l’instance dirigeante remercie l’ingénieur pour ses années de service.

"Nous souhaitons remercier Jason pour sa contribution inestimable à l’organisation et lui adressons nos meilleurs vœux pour la suite de sa carrière."