Le moteur de la discorde : Red Bull défend sa position, McLaren insiste

Red Bull a tenu à clarifier sa position après les interrogations de McLaren concernant le changement de moteur réalisé sur la voiture de Max Verstappen au Grand Prix du Brésil. L’équipe de Milton Keynes assure qu’il n’y avait "rien d’inhabituel" dans cette décision, malgré les doutes exprimés sur une éventuelle implication au regard du plafond budgétaire de la Formule 1.

À Interlagos, à la suite du cauchemar vécu en qualifications par le champion du monde - éliminé dès la Q1 -Red Bull avait décidé de rompre le parc fermé pour effectuer d’importants changements de réglages, la RB21 s’élançant déjà depuis la voie des stands. L’équipe en avait profité pour introduire une nouvelle unité de puissance Honda, espérant en tirer un léger gain de performance.

Ce changement a attiré l’attention de McLaren, qui a demandé des éclaircissements à la FIA concernant un possible impact sur le plafond budgétaire. Aucun verdict n’a encore été rendu, la situation relevant d’une zone grise réglementaire. Les textes ne définissent pas précisément dans quels cas un changement de moteur doit être comptabilisé dans le plafond budgétaire, même si certaines directives précédentes laissaient entendre que les modifications effectuées pour compenser un déficit de performance – et non un problème de fiabilité – pourraient être concernées.

Un jugement définitif ne devrait intervenir qu’une fois que les contrôleurs analyseront la déclaration financière de Red Bull l’an prochain.

Du côté de l’écurie championne du monde, l’affaire semble limpide. Paul Monaghan, ingénieur en chef, affirme à Las Vegas aujourd’hui ne pas être surpris par la réaction de McLaren.

"Je ne suis pas surpris que quelqu’un tente en quelque sorte de lancer une grenade dans la situation. Très bien. Si c’était l’inverse, nous pourrions faire pareil."

Il insiste néanmoins sur le caractère courant de ce type d’opérations.

"Ce que nous avons fait est défendable, légitime, et si vous regardez, même avec cette génération de voitures, disons de 2022 à aujourd’hui, d’autres équipes ont fait des changements de moteur. Il n’y a rien d’inhabituel là-dedans."

Alors que certaines équipes estiment que le cas pourrait relever d’une ambiguïté, Red Bull rejette toute notion d’incertitude.

"Je ne pense pas que ce soit une zone grise. Pour ce qui me concerne, nous nous sommes justifiés en interne sur ce que nous allions faire. Si l’on nous interroge à ce sujet, très bien, nous le justifierons."

Interrogé sur la position de Red Bull concernant l’inclusion ou non de ce changement moteur dans le cost cap, Monaghan a refusé de trancher.

"Je ne vais pas répondre à cette question car je ne suis pas un expert du règlement financier. Je sais à peu près ce que nous devons faire, ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas."

"Mais je crois que nos actions sont défendables et qu’il n’y aura pas de pénalité contre nous à la fin de l’année. C’est la réponse selon mes connaissances. Je ne veux pas spéculer sur la manière dont nous traitons cela dans les règlements financiers, car je pourrais me tromper et avoir l’air encore plus idiot que d’habitude. Je vais en rester là, si vous permettez."

Red Bull précise enfin que le moteur démonté au Brésil reste utilisable, même s’il ne serait remis en service qu’en cas de nécessité.

Pour McLaren, la situation n’est pas comparable : en tant qu’équipe cliente de Mercedes, elle ne dispose pas de la même flexibilité qu’un constructeur. Le directeur technique Neil Houldey explique que "nous sommes dans une position un peu différente. Nous ne pouvons pas effectuer un changement moteur pour la performance, car nous ne sommes pas une équipe d’usine dont le fournisseur de groupe propulseur accepte de fournir ce type de moteurs gratuitement."

"C’est clairement quelque chose dont une équipe d’usine peut profiter, alors que quelqu’un comme nous, entièrement indépendant, ne peut pas en bénéficier."

La FIA a déjà ajusté ses règlements pour la saison prochaine : davantage de restrictions financières encadreront les dépenses liées au groupe propulseur, dans le but d’éviter toute polémique similaire à celle suscitée par le cas Red Bull au Brésil.