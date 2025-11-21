Button : Piastri doit clarifier sa situation en interne avec Brown et Stella

Le champion du monde 2009 de Formule 1, Jenson Button, estime qu’Oscar Piastri doit désormais s’adresser directement à ses patrons chez McLaren pour dissiper ses inquiétudes dans la lutte pour le titre. L’Australien traverse une période compliquée, marquée par une série de six Grands Prix sans terminer devant son coéquipier Lando Norris.

Cette dynamique a débuté à Monza, lorsque McLaren avait demandé à ses deux pilotes d’inverser leurs positions après un arrêt au stand lent qui avait désavantagé Norris. Un épisode qui n’a pas été sans conséquence : au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Piastri s’est crashé en qualifications puis en course, reconnaissant très récemment que les consignes reçues en Italie avaient contribué à ses difficultés en piste.

Toujours en manque de repères, Piastri accuse désormais un retard de 24 points sur Norris à trois manches de la fin. Interrogé sur la manière dont l’Australien peut aborder la situation, très délicate pour ses chances de titre, Jenson Button lui a livré un conseil très direct.

"Tu dois aller parler au patron. Tu dois aller voir Zak [Brown] et Andrea [Stella]. Ce sont eux qui prennent les décisions, et tu dois leur dire : ’Est-ce que c’était vraiment le cas ? Est-ce que c’était juste ? Est-ce que vous referiez la même chose ? Est-ce que vous me soutenez ?’ C’est la base d’avoir ces réponses claires."

"Tu dois leur faire confiance s’ils te disent que c’est la vérité. Le plus important, c’est de ne pas se demander ensuite : ’Est-ce qu’ils le pensaient vraiment ? Est-ce qu’ils préfèrent voir un pilote britannique gagner le championnat parce que c’est une équipe britannique ?’ Eh bien, Zak n’est pas britannique. Andrea n’est pas britannique. Que le meilleur gagne, et je pense que le principal, c’est d’être aussi ouvert que possible."

Oscar Piastri est managé par l’ancien pilote Mark Webber, qui a lui-même connu des tensions internes lorsqu’il partageait le garage Red Bull avec Sebastian Vettel. Mais pour Button, l’Australien ne trouvera pas de réponses tant qu’il ne prendra pas l’initiative lui-même.

"Dans une équipe, il y a toujours énormément de bruit, de rumeurs. Le plus important, c’est d’aller droit au but et de parler avec la personne qui prend les décisions, et de mettre les choses à plat. Pour le pilote, c’est essentiel. C’est bien si votre manager le fait, parce qu’il connaît tout le paddock… mais cela doit venir du pilote, celui qui est dans la voiture et qui ressent que ce n’était pas juste."