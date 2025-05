Hamilton exige que les pilotes de F1 aient du pouvoir à la table de la FIA

Lewis Hamilton a exigé que les pilotes de Formule 1 aient une place de choix à la table dela FIA afin d’améliorer leurs relations et leur communication avec l’organisation.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé en début de semaine qu’il envisageait de modifier l’Annexe B du Code Sportif International, concernant les règles controversées sur les jurons.

La communication a été un point faible entre le GDPA (Association des Pilotes de Grand Prix) et la FIA pendant une grande partie du mandat de Ben Sulayem, un point que les pilotes de F1 souhaitent voir changer.

Ces derniers temps, la GDPA a eu recours à l’envoi de lettres ouvertes à l’instance dirigeante du sport automobile pour communiquer, plutôt qu’à des réunions en personne.

Hamilton souhaite vivement que les choses changent et qu’une meilleure relation de travail soit développée, notamment en participant aux réunions de la FIA.

"Je pense qu’au final, le GDPA est très uni. À terme, nous souhaitons collaborer étroitement avec la FIA," dit Hamilton à Miami.

"Je pense que nous souhaitons tous que le sport continue de collaborer et de s’améliorer. Et bien sûr, cette communication a été un véritable défi au fil du temps. En fin de compte, nous n’avons pas de pouvoir décisionnel à la FIA, et cela doit changer, à mon avis."

"Si l’on considère d’autres sports qui ont des syndicats, cela pourrait entrer en jeu à un moment donné, mais comme je l’ai dit, nous ne voulons pas contrôler les choses. Nous souhaitons simplement collaborer davantage avec eux et faire entendre notre voix."

"En fin de compte, les personnes qui prennent des décisions pour d’autres n’ont jamais été dans cette position. C’est bien d’avoir le point de vue du pilote, et c’est tout ce que nous essayons de leur offrir."