Alonso espère profiter de sa connaissance de Miami face aux ’rookies’

Fernando Alonso espère profiter de son expérience et de sa connaissance du circuit de Miami pour être rapidement dans le rythme, notamment en vue du Sprint. Le pilote Aston Martin F1 pense que les débutants sur ce circuit, au nombre de six cette année, auront davantage de difficultés.

"Miami est un des meilleurs Grands Prix, sinon le meilleur. Les infrastructures, le paddock, le circuit, ça hausse le niveau pour tout le monde. Ce sera un week-end difficile en matière de compétitivité. Le Sprint nous aidera peut-être vendredi, on va essayer de se préparer et de faire de notre mieux" a déclaré Alonso.

"Le week-end de Sprint est une opportunité pour nous, on connait des circuits et il y a des rookies donc on va essayer de maximiser ça. Mais Miami a été un week-end difficile pour nous ces dernières années donc on pourrait être en difficulté, mais on reste positifs et on essaiera de faire au mieux."

Lance Stroll est satisfait d’être à Miami, même s’il est frustré par les difficultés d’Aston Martin en ce début de saison : "Jusqu’ici tout va bien. C’est toujours génial de revenir à Miami, il y a du soleil, on passe du temps sur la plage, donc tout va bien."

"Je pense qu’on est dans une situation difficile, on n’est pas où nous voudrions être ni au niveau où l’on voudrait être par rapport à nos rivaux. Ce sera difficile de marquer des points ce week-end mais on va essayer de faire au mieux."