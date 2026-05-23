Leclerc ’reprend confiance’ au Canada après sa cinquième place au Sprint F1

Charles Leclerc a terminé cinquième du Sprint F1 du Grand Prix du Canada, ce samedi sur le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Le pilote Ferrari s’élançait sixième et il admet qu’il a été prudent en début de course après avoir vécu un vendredi difficile. Il pense avoir reboosté son capital confiance au fil de la course de 100 kilomètres, réussissant à trouver des limites plus efficaces dans son pilotage, et remontant sur Oscar Piastri et Lewis Hamilton dans les derniers tours.

Il a ensuite profité d’une bataille entre les deux pour dépasser son équipier, mais il s’inquiète néanmoins de devoir mieux se qualifier, car il estime que c’est la séance chronométrée qui lui a coûté cher.

"Aujourd’hui je voulais surtout reprendre confiance avec la voiture, les freins étaient compliqués à gérer. Aujourd’hui c’était mieux, j’ai joué la prudence car je ne voulais pas faire d’erreurs car c’était très compliqué hier" a déclaré Leclerc.

"J’ai repris confiance vers la fin, mais ce qu’il nous manque, c’est que c’était très difficile de dépasser, j’étais derrière Oscar qui était très rapide en ligne droite. C’était compliqué de faire mieux car je m’étais mal qualifié, j’espère que ce sera mieux cet après-midi."

Il confirme ses objectifs pour la qualification : "Je veux faire mieux qu’hier, c’était très difficile hier. Le feeling est meilleur mais ce n’est pas une révolution, ce sera un week-end compliqué pour moi, je vais essayer de faire au mieux pour être dans le top 3, mais on verra."

Hamilton était frustré de ne pas pouvoir lutter contre les pilotes McLaren et Mercedes : "C’était pas mal, j’étais content d’être dans les bonnes batailles. Malheureusement nous n’avons pas la vitesse des moteurs Mercedes."

"Batailler contre eux ou contre McLaren sur un tel circuit, ce n’est pas possible pour nous encore. Leur vitesse est incroyable mais j’étais à la limite pout tenter de les suivre. La Ferrari est bien mais nous manquons clairement de puissance en ligne droite."

Interrogé sur la lutte avec Piastri, il rejette la faute sur son rival : "Oscar a réussi à se mettre à côté de moi dans le dernier virage et m’a passé. Cela a permis à Charles de me passer aussi."