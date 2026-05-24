Cinquième au Canada, Hamilton voit que Ferrari ’progresse’ mais se plaint du moteur

Ferrari est encore à la peine au Canada, et l’équipe ne peut que constater l’écart qui la sépare de McLaren F1, mais surtout de Mercedes. Lewis Hamilton n’a pas pu faire mieux que cinquième, bien qu’il ait occupé la deuxième position au début de la Q3 après le premier tour. Mais il était illusoire d’espérer rester devant les Mercedes et devant Oscar Piastri, et le septuple champion du monde doit finalement se contenter de la troisième ligne.

Comme hier, le pilote Ferrari n’est pas mécontent de sa performance et du niveau qu’il a réussi à afficher, même si quelques problèmes sont venus émailler son dernier tour rapide, lui coûtant une poignée de dixièmes au passage.

"Globalement, la séance s’est très bien passée, à l’exception du dernier tour. Je suis vraiment ravi du travail de mes ingénieurs et mécaniciens. Je me sentais au top dans la voiture ce week-end et je pense vraiment que ce petit ajustement apporté aux qualifications était parfait. On continue d’affiner les réglages au fur et à mesure de la séance, notamment au niveau de l’aileron" a déclaré Hamilton.

"Mon premier tour en Q3 s’est bien passé, j’ai fait de très bons tours de préparation, mais au moment de démarrer mon tour, mon système aéro n’était pas activé et j’étais déjà à un dixième et demi ou deux dixièmes de seconde au premier virage. Ensuite, j’ai perdu du temps dans le virage sept parce que j’essayais d’accélérer à fond."

"C’est bien, je pense qu’on aurait probablement pu se battre pour la troisième place. Je crois que c’était le cas hier aussi, mais ça signifie qu’on aurait dû faire un tour parfait. Le point positif, c’est qu’on progresse et j’espère vraiment pouvoir maintenir ce niveau de performance jusqu’à la fin de la saison."

Et de confirmer qu’il y a toujours un handicap en ligne droite causé par le moteur Ferrari : "Oui, absolument. Les gens à l’usine ont fait un travail incroyable sur la voiture et nous avons encore des améliorations à apporter, mais la voiture est fantastique."

"C’est juste une bataille de développement tout au long de la saison. Évidemment, certains apportent des améliorations un week-end et d’autres le week-end suivant, mais oui, nous sommes tout simplement tributaires du manque de puissance dont nous disposons."

"Je sais que tout le monde a travaillé très dur sur le moteur et sa fiabilité est évidemment très bonne. C’est juste que lorsqu’on manque de vitesse de pointe face à Mercedes, c’est très, très difficile. Mais il faut s’y attendre pour le reste de la saison, c’est comme ça."

"Nous allons donc essayer de voir si nous pouvons continuer à améliorer la voiture et essayer de réduire l’écart. Si nous pouvons être plus rapides dans les virages lors de certaines courses, nous pourrons peut-être nous rapprocher d’un défi qui nous attend."

Charles Leclerc est encore plus loin sur la grille, derrière les Red Bull, avec la huitième position finale. Le Monégasque est le moins rapide des pilotes de top teams, et il explique avoir de nouveau perdu sa confiance retrouvée lors du Sprint.

"Les freins ça allait un peu mieux, mais je n’ai pas retrouvé la confiance, c’était une galère toute la qualif. On va regarder, mais c’est l’histoire de ce circuit pour moi, en qualifs ça ne marche pas, et en course ça marche avec mon style de pilotage" a déclaré Leclerc.

"Mais en partant huitième ça rend les choses plus difficiles. Après il y a la pluie demain donc ça réinitialisera un peu tout, mais ce n’est pas une raison pour ne pas regarder ce qui s’est passé, hier il y avait le problème sur les freins mais pas aujourd’hui."

"Là c’est dans des conditions qui sont plus ou moins normales et ça ne fonctionne pas non plus. En Q3 j’ai à peu près réussi à trouver la fenêtre de fonctionnement des pneus, mais avant ça, ça n’a pas fonctionné."

Interrogé sur les conditions de pluie et sur son expérience sur le mouillé avec les F1 2026, Leclerc admet que ce n’est pas très importante.

"Assez peu, j’ai une bonne mémoire sur le feeling avec la voiture, j’avais fait une journée de test avec Max à Barcelone lors des essais de pré-saison, mais c’est la seule expérience que j’ai. Il va falloir regarder des données un peu vieilles et essayer de s’habituer."