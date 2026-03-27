Hamilton déjà tourné vers l’après-F1, ses projets cinéma se multiplient

Déjà très actif en piste, Lewis Hamilton poursuit en parallèle le développement de ses activités en dehors de la Formule 1. Le septuple champion du monde a levé le voile sur les ambitions à cinq ans de sa société de production, Dawn Apollo Films, évoquant notamment la suite de "F1 le Film" ainsi que plusieurs autres projets en cours.

Le long-métrage consacré à la F1 s’est récemment illustré lors de la saison des récompenses, avec une consécration aux Oscars dans la catégorie du meilleur son. Fort d’un succès mondial dépassant les 630 millions de dollars au box-office, le projet d’une suite apparaît désormais comme une évidence.

En marge du week-end du Grand Prix du Japon, Hamilton a confirmé que les travaux étaient déjà bien engagés sur ce second opus.

"Je suis en train de mettre en place quelque chose qui s’appelle Apollo, une société de production que j’ai créée," a-t-il expliqué.

"Nous travaillons actuellement sur le deuxième scénario. Nous avons eu les premières réunions à ce sujet au milieu de l’année dernière, et nous avons déjà une première ébauche de la direction que nous voulons prendre. Mais cela va prendre du temps."

Au-delà de cette suite très attendue, le pilote Ferrari a confirmé qu’il développait plusieurs autres projets, preuve d’une stratégie ambitieuse sur le long terme.

"J’ai aussi d’autres choses en préparation," a-t-il poursuivi. "J’ai plusieurs scénarios que j’essaie de finaliser, des histoires que j’ai imaginées moi-même ou des idées que j’ai eues. Il devrait y avoir une série télévisée. Il y aura aussi un documentaire, au moins un."

Hamilton précise que cette feuille de route s’inscrit dans une vision à moyen terme, avec un déploiement progressif de ces projets.

"Tout cela va se faire sur les cinq prochaines années, je dirais."