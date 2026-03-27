GP du Japon, EL1 : Russell emmène un doublé Mercedes F1, McLaren en embuscade

C’est parti pour ce troisième week-end de la saison 2026 de F1, le Grand Prix du Japon, avec les EL1 du GP, une heure durant laquelle les pilotes vont rouler sur le sélectif circuit de Suzuka.

Le Grand Prix du Japon est la dernière course avant la pause forcée du mois d’avril, puisque les manches suivantes ont été annulées, et que la Formule 1 reprendra ses droits en mai avec le GP de Miami.

Red Bull amène de nouvelles entrées de pontons, et avec elles un nouveau capot moteur ainsi qu’un plancher revu. Ferrari amène des écopes de freins revues et des renforts de plancher reprofilés. Haas a un système d’aileron avant simplifié pour le mode ligne droite.

Alpine apporte des déflecteurs à l’avant, et un fonctionnement différent de l’aileron arrière pour une meilleure performance du mode ligne droite. Williams améliore structurellement sa suspension avant, Cadillac met à jour son diffuseur et Aston Martin modifie son aileron avant et les dérives devant le plancher.

3h15 : Jak Crawford est au volant ce vendredi chez Aston Martin, il roule à la place de Fernando Alonso.

3h22 : La FIA a revu la puissance récupérée réglementairement, et elle l’a abaissée à 8 mégajoules au lieu de 9 MJ en qualifications.

3h26 : A noter que Racing Bulls et Haas arborent une livrée spéciale, tandis que la Mercedes a un aileron à la décoration unique.

3h30 : C’est parti pour la première séance du week-end !

3h31 : La direction de course a déployé la voiture de sécurité virtuelle, et Gabriel Bortoleto a failli ne pas s’élancer des stands, mais il est parti. Le test de VSC est terminé.

3h32 : Tous les pilotes ont pris la piste directement, les Audi sont de retour au stand, tout comme Lando Norris, mais chacun semble décidé à rouler.

3h33 : Lewis Hamilton signe le premier temps en 1’37"256, battu par Charles Leclerc en 1’37"246.

3h34 : Et Oliver Bearman signe un 1’37"274. A noter que Crawford réalise des tests aéro pour Aston Martin.

3h35 : Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Carlos Sainz et Oscar Piastri se relaient en tête ! L’Australien se place premier en 1’34"053. Isack Hadjar se plaint de freins froids et d’une voiture qui tire vers un côté.

3h36 : Max Verstappen se place deuxième et le Français troisième. Leclerc améliore en quatrième place, avant que George Russell ne prenne la tête en 1’33"312.

3h39 : Piastri prend le meilleur temps en 1’32"812. Leclerc se place deuxième à 0"021, alors que Russell est repoussé à 0"500, et que Verstappen se place à 0"050 du Britannique.

3h40 : Russell riposte immédiatement en 1’32"429 et se réinstalle en haut de la feuille des temps. Liam Lawson s’intercale entre les Red Bull, en cinquième place.

3h41 : Esteban Ocon, Alex Albon et Lando Norris n’ont fait qu’un tour, et McLaren se penche sur la voiture de ce dernier. A noter que Bortoleto et Crawford n’ont pas fait de chrono non plus.

3h43 : Leclerc a pris la tête en 1’32"260, tandis que Valtteri Bottas remonte en 14e place, et Nico Hülkenberg en 11e position. Antonelli a pris le quatrième chrono privisoire.

3h45 : Antonelli remonte troisième, et Hadjar passe devant Verstappen.

3h46 : Ocon et Albon ont signé un chrono, tandis que Norris est toujours au garage.

3h52 : Norris est de retour en piste pour un deuxième tour. McLaren peine à rouler sans problèmes pour le moment en ce début de saison.

3h54 : Le pilote McLaren se place 16e, tandis que les Mercedes prennent la piste en tendres.

3h55 : Russell progress en 1’31"755 et prend la tête, tandis qu’Antonelli se place deuxième.

3h58 : Ocon est remonté dixième, et les Red Bull et Racing Bulls sont en piste.

3h59 : Norris remonte au huitième rang, et il est battu par Nico Hülkenberg puis par l’autre Audi de Gabriel Bortoleto.

4h00 : Antonelli améliore le meilleur temps en 1’31"692, et Russell ne progresse pas, la séance change donc de leader alors qu’on atteint la moitié de celle-ci.

4h01 : Verstappen remonte au cinquième rang devant Hadjar qui entame un tour rapide.

4h03 : Hülkenberg signe une belle amélioration et remonte au sixième rang. Russell reprend la tête en 1’31"666.

4h05 : Albon est sorti de piste et a tapé la barrière avec la roue arrière gauche, il rentre au garage vérifier l’état de sa FW48.

4h06 : Norris prend le sixième temps, et Crawford a fait son premier chrono.

4h09 : Norris a amélioré à nouveau en mediums et se place quatrième.

4h11 : Hamilton remonte à la troisième place, Ocon améliore en huitième position.

4h14 : Lawson remonte à la huitième position, et Crawford dépasse Stroll.

4h16 : Piastri s’empare de la troisième place et Leclerc dépasse Hamilton. A noter que Russell roule en durs, et Antonelli en tendres.

4h18 : Albon a repris la piste, ce qui veut dire que sa sortie de piste n’était pas trop grave pour sa FW48.

4h20 : A noter que Crawford est coincé au garage avec une avarie sur sa monoplace, la séance est finie pour lui et l’équipe doit régler le problème avant de rendre la voiture à Alonso pour les EL2.

4h23 : Norris améliore et prend la troisième place. Albon a fait un tête-à-queue dans la dernière chicane mais il y a des débris, ce qui laisse penser qu’un accrochage a eu lieu.

4h25 : Et notre intuition était la bonne ! Pérez n’a pas vu Albon et a fermé la porte à la Williams qui allait le dépasser. Le Mexicain dit qu’il n’avait "aucune idée" qu’Albon était là.

4h27 : Les commissaires vont étudier après la séance l’incident entre Albon et Pérez, mais aussi celui entre Lawson et Sainz, qui a été frustré de perdre un tour rapide et a bloqué volontairement le Néo-Zélandais, de manière presque dangereuse.

4h30 : C’est la fin de cette séance !

Russell est donc premier devant Antonelli, mais les McLaren sont très proches, à moins de deux dixièmes, tandis que les Ferrari suivent de près également. Verstappen est à plus d’une demi-seconde devant Lawson, Ocon et Lindblad.

Derrière les Racing Bulls, on trouve les Audi puis Hadjar et Bearman, qui devancent les Alpine, les Williams, les Cadillac et les Aston Martin, qui sont nettement détachées des autres équipes.

On se retrouve à 6h45 pour les EL2 !

Les temps de la séance