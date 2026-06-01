Williams F1 révèle une tension au niveau des pièces de rechange avant Monaco
Vowles admet un bilan "coûteux" au Grand Prix du Canada
James Vowles a révélé que Williams F1 donne une priorité absolue à la production de pièces de rechange avant le Grand Prix de Monaco, car le circuit urbain pourrait offrir la première véritable course sur piste mouillée de la saison, et propose dans tous les cas un défi complexe en matière de logistique, avec un risque d’accidents, et donc de dégâts élevés. Le directeur de l’équipe anglaise a aussi révélé le lourd bilan du GP du Canada à ce niveau-là, pour la structure de Grove.
Après un week-end éprouvant au Canada qui a épuisé le stock de pièces de l’équipe, en grande partie à cause d’un violent accident le vendredi pour Alex Albon qui a détruit plusieurs composants clés et d’une collision avec Oscar Piastri pendant la course, Vowles a évoqué la nécessité de fabriquer davantage de pièces de rechange pour la course à venir à Monaco.
"Donc, dans le cas d’Alex, ce choc de vendredi a été un choc très, très coûteux. Il a détruit le plancher, l’aileron avant, l’aileron arrière, certains éléments de la boîte de vitesses, ainsi que certains éléments de l’unité de puissance en même temps" a expliqué le directeur d’équipe dans son podcast, The Vowles Verdict.
"Donc coûteux à cet égard et, évidemment, nous sommes tous limités par un plafond budgétaire. Nous avons un cycle de développement à venir pour certains de ces composants de la voiture. Il y a un aileron avant, par exemple, qui arrive, il y a un développement du plancher que nous examinerons pour plus tard."
"Maintenant, ce que nous avons dû faire à la suite de tout cela, c’est de veiller à prioriser et à avoir des niveaux de stock suffisants pour Monaco car, quoi qu’il arrive, nous nous apprêtons à aborder probablement le circuit le plus difficile en termes d’attrition et vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre d’avoir des voitures assemblées sans aucune pièce de rechange autour de vous. C’est là que nous devons nous placer en position de force pour Monaco."
Avant le Grand Prix de Monaco, le Britannique a admis entretenir une relation ambigüe avec l’emblématique circuit dans la Principauté, mais il y voit un vrai défi pour les pilotes.
"Monaco, j’ai une relation d’amour-haine avec ce circuit. Il est tellement unique dans sa manière d’être. Alors, commençons par les vrais points positifs. Tout d’abord, c’est exceptionnel de regarder les pilotes monter en puissance sur la piste, puis, lors des qualifications, réaliser des tours absolument parfaits."
"Et je veux vraiment dire parfaits au millimètre près. Si vous vous tenez juste au-dessus de la section de la Piscine, vous pouvez voir qu’ils effleurent à peine leurs pneus sur le vibreur d’entrée à l’amorce du virage. Et c’est incroyable à regarder."
"La météo fait fréquemment partie du jeu à Monaco, et c’est imprévisible dans une certaine mesure, mais nous avons eu un certain nombre de courses sur le mouillé. C’est donc un circuit difficile avec peu d’adhérence où les pilotes poussent les voitures à la limite, et cela pourrait être notre premier vrai Grand Prix sur le mouillé, ce qui serait un sacré défi."
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