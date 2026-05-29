Hamilton et Leclerc volent au secours de la Ferrari Luce après la polémique

Très critiquée depuis sa présentation officielle, la Ferrari Luce continue de susciter de vifs débats. Alors que l’arrivée de la première Ferrari de série 100 % électrique a provoqué une chute de plusieurs milliards d’euros de la valorisation boursière du constructeur italien, Lewis Hamilton et Charles Leclerc sont montés au créneau pour défendre le projet.

La présentation de la Ferrari Luce n’a laissé personne indifférent. Premier modèle de série entièrement électrique de l’histoire de la marque au Cheval Cabré, cette berline à quatre portes facturée 550 000 euros a déclenché une vague de critiques aussi bien dans les médias que parmi certains anciens dirigeants de Ferrari.

L’ancien président Luca di Montezemolo s’était notamment alarmé du virage pris par la marque, estimant que Ferrari risquait de "détruire une légende," allant même jusqu’à suggérer que le célèbre emblème du Cheval Cabré devrait être retiré du véhicule.

Le conseiller exécutif d’Alpine, Flavio Briatore, avait lui aussi ironisé sur le nouveau modèle en déclarant que son principal avantage était que "les Chinois ne copieront certainement pas ce modèle".

Face à ces critiques, les deux pilotes de la Scuderia ont choisi de défendre publiquement la nouvelle création de Maranello après avoir pu la conduire (voir vidéo ci-dessous).

Lewis Hamilton s’est d’abord montré impressionné par le niveau de finition et le soin apporté à la conception du véhicule.

"En termes d’attention portée aux détails, on voit immédiatement que c’est une vraie Ferrari," a déclaré le septuple champion du monde.

Charles Leclerc a, de son côté, salué le choix effectué par les ingénieurs de revenir à une approche plus traditionnelle de l’ergonomie intérieure.

"J’adore le fait qu’il y ait à nouveau davantage de boutons physiques, ce qui permet réellement de conduire, de regarder la route et de tout ressentir," a expliqué le Monégasque.

Hamilton s’est surtout montré enthousiaste concernant le comportement dynamique de la voiture.

"La délivrance de la puissance est incroyable," a-t-il assuré. "On se sent parfaitement au centre de la voiture en permanence, même dans les virages."

Le Britannique a également mis en avant l’un des principaux avantages techniques de l’architecture électrique : le centre de gravité particulièrement bas rendu possible par l’implantation des batteries.

"Lorsque nous passions sur les bosses ou les vibreurs, la manière dont la voiture reste constamment collée au sol est, pour moi, le meilleur aspect de cette technologie," a-t-il expliqué.

Hamilton a poursuivi en soulignant les bénéfices de cette caractéristique sur le comportement du véhicule.

"Le centre de gravité est très bas, ce qui est vraiment agréable. Sur la plupart des voitures, la caisse prend beaucoup de roulis. Celle-ci ne roule quasiment pas."

Même Leclerc, pourtant réputé pour son attachement aux Ferrari équipées de moteurs thermiques, a reconnu avoir été agréablement surpris par un élément souvent critiqué des véhicules électriques : leur sonorité.

"Il y a ce son qui est finalement... j’ai aimé ce son électrique," a-t-il admis. "C’est plutôt sympa. Et cela permet de rester connecté à la voiture."

Du côté de la direction de Ferrari, le président John Elkann a également tenu à défendre le projet en expliquant que les ingénieurs avaient cherché à préserver les sensations traditionnellement associées à la marque italienne.

"Ferrari a travaillé dur pour faire en sorte que le conducteur puisse vraiment vibrer et ressentir pleinement ce qu’est cette voiture," a affirmé Elkann.

Piero Ferrari, fils du fondateur Enzo Ferrari, a lui aussi répondu aux nombreuses critiques entourant le modèle.

"Ceux qui veulent critiquer peuvent critiquer," a-t-il déclaré.

"Mais je leur répondrais : ’Venez la voir et essayez-la’. Une fois que vous l’aurez conduite, vous changerez probablement d’avis."

Alors que la Ferrari Luce continue de diviser les passionnés, Ferrari semble déterminée à défendre sa vision de l’électrification, soutenue cette fois par ses deux pilotes vedettes.