’Nous savons faire des V8’ : Cadillac pousse pour le retour de ce moteur en F1

La Formule 1 pourrait bien s’engager vers un nouveau tournant majeur de son avenir côté moteur, avec un retour des V8 de plus en plus proche dans les discussions menées en coulisses. Entre critiques des groupes propulseurs actuels et volonté de simplification, plusieurs acteurs majeurs commencent à soutenir cette piste.

Cadillac et le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, ont récemment apporté un soutien supplémentaire aux appels croissants en faveur d’un retour des moteurs V8 dans les prochaines années. Une tendance qui s’installe alors que le règlement actuel peine à convaincre à cause de la complexité de la gestion énergétique.

Du côté de General Motors, maison mère de Cadillac, l’idée d’un retour à une architecture moteur plus traditionnelle ne suscite aucune opposition, bien au contraire. Le président du groupe, Mark Reuss, s’est montré particulièrement enthousiaste sur le sujet ce week-end.

"Nous savons fabriquer des moteurs V8," a-t-il affirmé lors de l’épreuve d’IndyCar à Detroit.

"Nous avons une longue histoire avec les catégories GTP et GTD Pro, et nous fabriquons ces moteurs ici même dans le Michigan. Nous sommes ravis de cette opportunité en Formule 1."

Pour autant, le constructeur américain assure ne pas remettre en cause son engagement dans le projet moteur déjà prévu pour les prochaines saisons.

"Nous approfondissons le travail sur notre V6 turbo pour 2028," a-t-il précisé.

"Je ne vois pas cela changer, car nous avons tous investi, et c’est une excellente chose."

Cette position est d’autant plus importante que Cadillac a rejoint la Formule 1 avec l’objectif à long terme de devenir un constructeur moteur à part entière, et non un simple client. General Motors a déjà mis en place une division dédiée en Caroline du Nord, dirigée par l’ingénieur vétéran Russ O’Blenes, participant déjà aux réunions des motoristes malgré l’absence de groupe propulseur propre en compétition.

Un retour à des V8 plus simples pourrait déstabiliser cette transition vers un statut officiel de constructeur. Reuss ne sait pas encore si son V6 sera introduit pour deux ans à peine.

"Poursuivre avec Ferrari jusqu’à l’arrivée des V8 est évidemment une option. Mais travailler avec des moteurs aussi pointus, avec l’exigence de la F1 sera bénéfique, même sur un V6."

Sous-entendu : si le V6 Cadillac n’est pas satisfaisant au banc, le moteur Ferrari restera à bord jusqu’à l’arrivée des V8.

En parallèle, Stefano Domenicali s’est lui aussi positionné en faveur d’une évolution du règlement moteur vers davantage de simplicité et de continuité avec l’ADN historique de la discipline. Le patron de la Formule 1 voit dans les carburants durables une clé de ce futur.

"Personnellement, je vois un futur où les carburants verts joueront un rôle central, en modifiant l’équilibre actuel avec la partie électrique et en redonnant la centralité au moteur à combustion interne," a-t-il expliqué.

"C’est la base du sport automobile. Cela nous donnerait l’opportunité de réduire drastiquement le poids global, en revenant à des voitures plus agiles et compactes pouvant être poussées à leur performance maximale."

"Je suis convaincu que cette évolution rendra heureux les passionnés les plus traditionnels."