Pourquoi Wolff a été qualifié de ’rock star’ ce week-end au Canada

Günther Steiner, a qualifié Toto Wolff de star du Grand Prix du Canada après avoir laissé ses pilotes se battre en piste. La bataille a été intense entre Andrea Kimi Antonelli et George Russell tout au long du Sprint et de la course. Les duels ont été rudes mais corrects, même si la tension est montée d’un cran au Sprint quand ils ont failli s’accrocher. Mais Steiner a salué la liberté donnée par Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, lors du week-end.

Malheureusement, l’explication entre les deux hommes a tourné court durant le grand prix en raison d’une panne de batterie sur la monoplace de Russell alors qu’il menait, le contraignant à l’abandon et offrant à Antonelli une quatrième victoire consécutive, mais la bataille qu’ils se sont livrés a été saluée par l’ancien patron de Haas.

"Il n’a pas interféré, il n’a rien dit, il les a juste laissés faire, et vous n’avez pas idée... je pense que la rock star devrait être la personne qui est en train de nettoyer son pantalon, parce que pour moi, il devait être assis là, hyper nerveux" note Steiner, qui avait connu ça avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

"Mais chapeau à lui. Respect total, quand vous êtes dans une telle position, vous avez juste envie de dire ’hé les gars, qu’est-ce qui se passe là ?’ Non, il les a laissés y aller, il les a laissés courir. Je veux dire, c’est sûr qu’il était assis là, mort de trac, mais il ne l’a pas montré. Il est resté stoïque, chapeau. C’est pour ça que c’est la rock star du Canada."

Wolff est tout de même intervenu pour calmer Antonelli, mais Steiner a apprécié la liberté qu’ils ont eu de se battre : "Que Toto n’y mette pas fin, c’était remarquable, à mon avis. Je peux plaisanter sur l’odeur du pantalon de Toto, vous savez, mais au bout du compte, il mérite d’être qualifié de rock star, selon moi, parce que c’est ça qui a rendu les choses intéressantes."

L’Italien a aussi salué la performance de Lewis Hamilton, avec une idée de la provenance de ces progrès : "Lewis a fait une bonne course. Il n’est pas allé au simulateur. Tout vient de là. Il n’y retournera plus jamais. Il va bientôt gagner des courses. Mais je pense que Charles a connu un week-end misérable pour une fois. Il le dit lui-même."

"Je crois qu’il a dit que c’était sa pire course de toujours. Donc il va s’en sortir et on va retrouver le Charles d’avant. Je pense que Charles fait juste partie de ces pilotes qui sont très bons. Lewis a fait une bonne course. On ne peut pas déduire d’une seule bonne race que Charles sera désormais derrière lui."

Le quadruple champion du monde a signé son premier podium de la saison à Montréal, décroché après une bataille intense avec Lewis Hamilton, et Steiner a noté les commentaires plus tendres du principal intéressé sur la Formule 1.

"Verstappen était un peu plus content parce qu’il était sur le podium. J’imagine que s’il avait gagné, il aurait été vraiment ravi, et cela aurait été la meilleure réglementation de tous les temps. C’est juste pour clarifier où nous en sommes sur le plan émotionnel avec Max concernant le règlement"

"Après la course, il a dû aller déclarer ’je ne les aime toujours pas vraiment. Même si je les aime un tout petit peu, je veux quand même changer le règlement’. C’est ainsi que se jouent ses manœuvres politiques pour modifier le règlement moteur, car ils pensent que si l’ADUO arrive, les autres auront l’opportunité de refaire leur retard."

Steiner a finalement soutenu qu’une grande partie des débats autour de la future réglementation consistait à satisfaire Verstappen, et à apaiser certaines des inquiétudes du Néerlandais quant à l’orientation de la Formule 1.

"S’il y a une nouvelle réglementation ou une réglementation modifiée, pas complètement nouvelle, ils ont la même opportunité que les autres. Et à nouveau, en tirer peut-être encore plus d’avantages et rendre Max plus heureux. En Formule 1, tout tourne autour du fait de rendre Max heureux."

Selon Steiner, Verstappen comme Red Bull auraient intérêt à ce qu’une décision claire soit prise le plus tôt possible afin que tout le monde puisse se concentrer pleinement sur l’avenir.

"Un jour, il dit qu’il pilotera en 2027, que tout va bien et qu’il se sent à l’aise. Le lendemain, il dit que si les choses continuent ainsi, il pourrait recommencer à perdre le goût du pilotage. C’est un peu compliqué. À un moment donné, il doit se décider, et toute l’équipe doit se concentrer sur l’avenir."