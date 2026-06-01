De 11 points de pénalité à 0 : Verstappen tourne la page Russell

Un an exactement après l’un des épisodes les plus controversés de sa saison 2025 en Formule 1, Max Verstappen se retrouve dans une situation totalement différente. Le Néerlandais aborde désormais le championnat avec un permis à points entièrement réinitialisé, tournant symboliquement la page d’un incident qui avait failli lui coûter une suspension pour un Grand Prix.

Il s’agit de l’un des moments les plus marquants de 2025 en Formule 1 : lors du Grand Prix d’Espagne à Barcelone, Max Verstappen et George Russell se sont retrouvés au cœur d’un affrontement particulièrement tendu à la suite d’une relance derrière la voiture de sécurité.

Dans la séquence, Russell attaque le pilote Red Bull, qui résiste avant de couper une chicane pour éviter un contact majeur. Sur consigne de son ingénieur Gianpiero Lambiase, Verstappen doit ensuite rendre la position, une décision qu’il accepte difficilement.

Lorsqu’il s’exécute, le quadruple champion du monde laisse parler sa frustration en percutant volontairement la Mercedes de Russell. Les commissaires sportifs n’ont pas hésité à sanctionner l’action, estimant que la collision était directement imputable au Néerlandais.

Verstappen écope alors d’une pénalité de dix secondes, qui le fait chuter de la cinquième à la neuvième place du classement final, perdant des points importants dans la lutte pour le championnat, un manque à gagner qui pèsera dans la course à un cinquième titre mondial consécutif même si Verstappen l’a toujours nié.

Dans la foulée, le pilote Red Bull reçoit surtout trois points de pénalité sur sa super licence, portant son total à 11 sur une période de 12 mois, soit à une seule unité d’une suspension automatique d’une course.

Interrogé à l’époque, Max Verstappen avait tenté d’expliquer son état d’esprit : "Ce qui s’est passé n’était évidemment pas joli, mais cela est aussi arrivé parce que je tiens vraiment à marquer quelque chose par rapport aux règles en vigueur."

Au cours des douze mois suivants, plusieurs infractions ayant entraîné des points ont progressivement expiré, réduisant la pression autour de sa licence. Les trois points liés à l’incident avec Russell ont désormais eux aussi disparu aujourd’hui, permettant au Néerlandais de repartir avec un compteur entièrement vierge pour la première fois depuis longtemps.