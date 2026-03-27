Hamilton et Verstappen figurent parmi les 6 pilotes sous enquête à Suzuka

Lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon, Lewis Hamilton s’est retrouvé sous enquête pour un incident impliquant Max Verstappen. Les faits se sont produits en piste, suscitant rapidement l’attention de la FIA.

L’instance dirigeante a confirmé qu’Hamilton faisait l’objet d’une investigation pour avoir piloté "inutilement lentement, de manière erratique ou d’une façon potentiellement dangereuse pour les autres concurrents". Une formulation classique du règlement sportif lorsqu’un comportement en piste est jugé susceptible de gêner ou de mettre en danger d’autres pilotes.

L’incident précis s’est déroulé au virage 15, dans la célèbre courbe rapide de 130R, vers la fin du tour. Curieusement, la séquence n’a pas été diffusée sur le flux télévisé mondial, laissant planer un certain flou sur les circonstances exactes de l’accrochage potentiel entre les deux rivaux.

À l’issue de la séance, Hamilton et Verstappen ont respectivement signé les sixième et septième temps, dans une hiérarchie dominée par George Russell au volant de sa Mercedes.

Mais le Britannique n’est pas le seul convoqué chez les commissaires. Plusieurs autres pilotes devront également s’expliquer après différents incidents survenus durant la séance.

Le premier cas concerne Carlos Sainz et Liam Lawson. Le pilote Williams est accusé d’avoir gêné la Racing Bulls de Lawson à la sortie de l’épingle, en milieu de séance, un cas typique d’entrave en piste dans une zone de faible vitesse.

Plus tard, en fin de session, un autre accrochage a retenu l’attention des officiels. Alex Albon est entré en contact avec la Cadillac de Sergio Perez dans la dernière chicane (photo ci-dessous). Selon les premiers éléments, Pérez n’aurait pas été conscient de la présence d’Albon au moment de l’incident, ce qui pourrait peser dans l’analyse des commissaires.

Cette première séance à Suzuka, pourtant classique dans son déroulé, pourrait donc avoir des conséquences disciplinaires non négligeables avant même le début des qualifications.