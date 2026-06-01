Hamilton ou Leclerc : Ferrari face à un duel incertain à Monaco

Lewis Hamilton pourrait bien s’imposer comme la surprise de Ferrari à Monaco, après avoir nettement dominé Charles Leclerc au Canada. Selon Ralf Schumacher, le Britannique arrive en pleine confiance, tandis que la Scuderia pourrait parfaitement exploiter les spécificités du circuit monégasque.

Ferrari aborde le Grand Prix de Monaco avec des ambitions élevées,dans un contexte où McLaren elle-même estime que l’équipe italienne pourrait jouer la pole position. Mais au sein de la Scuderia, l’attention se porte aussi sur la dynamique interne entre ses deux pilotes.

Pour Ralf Schumacher, la montée en puissance de Lewis Hamilton est un signal fort au moment d’aborder les rues de Monte-Carlo. Le Britannique semble avoir retrouvé des sensations positives avec sa monoplace.

"Maintenant, il se sent bien," a expliqué l’ancien pilote de Formule 1.

"D’abord, il se sentait bien sur la piste et ensuite, il se sentait bien avec la voiture. Il a simplement livré une prestation solide, surtout par rapport à Charles Leclerc."

Le septuple champion du monde a terminé deuxième à Montréal, après avoir notamment dépassé Max Verstappen, tandis que son coéquipier a connu un week-end très compliqué.

"Charles Leclerc a été comme ça tout le week-end. On voit à quel point les choses peuvent basculer rapidement. Il n’a pas réussi à bien exploiter la voiture, et Lewis a fait un travail parfait."

L’Allemand estime que la réaction de Hamilton après l’arrivée illustre parfaitement l’importance de ce résultat.

"Il était aussi très heureux, on pouvait le voir, comme s’il avait gagné. Mais il l’a mérité, parce qu’après Miami, il n’était évidemment pas du tout satisfait. C’est pour cela que je suis content pour lui."

Malgré ce regain de forme, Ralf Schumacher refuse d’enterrer McLaren dans la lutte pour les avant-postes. Selon lui, le résultat de Montréal ne reflète pas entièrement la hiérarchie réelle.

"Ce week-end-là, ils n’étaient pas là, notamment parce qu’ils ont simplement fait le mauvais choix de pneus," a-t-il analysé.

"C’est pourquoi je ne suis pas sûr que Ferrari et Lewis Hamilton auraient terminé deuxièmes si les deux McLaren avaient été présentes."

Pour autant, Monaco pourrait rebattre les cartes, selon lui, en raison des caractéristiques uniques du tracé.

"Il aime Monaco, et la voiture aime Monaco," a-t-il souligné à propos de Hamilton.

"Le seul problème, c’est que Charles Leclerc a toujours été très fort à Monaco jusqu’à présent. C’est pourquoi je me demande lequel des deux sera devant. L’adhérence et les bordures, c’est quelque chose sur lequel la Ferrari est performante à Monaco. Donc au moins, ils jouent la victoire."

En parallèle des enjeux sportifs, la FIA a confirmé des ajustements techniques spécifiques pour Monaco dans le cadre de l’adaptation aux réglementations 2026.

Le mode aérodynamique en ligne droite sera désactivé après des simulations ayant montré des vitesses jugées trop élevées dans certaines zones critiques du circuit. Et pour accompagner cela, les monoplaces utiliseront un réglage moteur spécifique baptisé Rev1 qui réduit la performance en ligne droite en déclenchant un déploiement énergétique dégressif à partir d’environ 200 km/h au lieu de 290 km/h.

Du côté des pilotes, cette configuration spécifique pourrait même rendre le week-end plus naturel à piloter, selon Oliver Bearman.

"Peut-être que ce sera un peu plus amusant à piloter, ça pourrait être sympa," a-t-il estimé.

"Je ne pense pas qu’il y ait vraiment beaucoup d’opportunités d’innover en termes d’énergie à Monaco, à cause des limites de vitesse. Je pense que ce sera un peu plus comme l’année dernière, où on peut simplement piloter comme on veut, utiliser les rapports qu’on veut, sans avoir à faire ces lift-and-coast absurdes et ce genre de choses."

"Donc, je suis plutôt impatient. Ça devrait être bien."