On a lu : Charles Leclerc, la nouvelle icône de la F1

En cette année 2026, qui marque la neuvième saison de Charles Leclerc en Formule 1, Talent Sport publie un livre sur le Monégasque, intitulé Charles Leclerc, la nouvelle icône de la F1. Un fanbook d’une centaine de pages qui se veut biographique, et qui revient sur la carrière du pilote Ferrari, de ses débuts en karting jusqu’à la saison en cours. Mais dans ce format qui n’est simplement biographique, on trouve aussi d’autres choses, offrant un côté plus dynamique qu’un simple ouvrage écrit.

Talent Sport publie un nouvel ouvrage dans cette collection, après notamment Ousmane Dembele, Kylian Mbappé ou encore Antoine Dupont, et le consacre à Charles Leclerc, pour un retour sur la carrière du Monégasque, après pratiquement une décennie au plus haut niveau.

C’est notre journaliste, Emmanuel Touzot, qui a écrit ce livre au format particulièrement intéressant, qui se veut plus moderne et plus dynamique qu’une simple biographie. Outre une jolie mise en page, c’est surtout la présence de nombreuses photos qui plait dans cet ouvrage.

Richement illustré, il revient ainsi sur la carrière de Leclerc, depuis le karting et les formules de promotion jusqu’à Ferrari. Le livre met aussi en avant les mentors du Monégasque, les personnes importantes pour sa carrière, et un ancien pilote auquel il est comparé de par son attachement à Ferrari.

On trouve aussi dans le livre des anecdotes, un focus sur les grands moments de sa carrière, un autre sur ses victoires, des statistiques complètes, ainsi qu’un quiz à la fin de l’ouvrage.

Outre un contenu globalement complet pour les fans du pilote, mais aussi pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage sur Charles Leclerc, c’est surtout le format, moderne et efficace, qui nous a marqué sur ce nouveau livre, rendant la lecture particulièrement digeste.

Informations :

Titre : Charles Leclerc, la nouvelle icône de la F1

96 pages

EAN : 9782378155452

Éditeur : Talent Sport

Prix : 19,99 euros

Fiche du livre sur le site de l’éditeur