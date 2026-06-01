Vowles n’a ’aucun doute’ sur les pilotes de Williams F1 et veut les garder

James Vowles affirme qu’il n’y a aucun doute dans son esprit quant au fait que Carlos Sainz et Alex Albon forment le duo qu’il souhaite au volant de ses monoplaces pour l’avenir prévisible. Le directeur de Williams F1 avait devancé Audi et Alpine pour s’assurer les services de Sainz la saison dernière, tandis qu’Alex Albon est dans l’équipe depuis 2022 et a signé une prolongation de contrat pluriannuelle avec la structure en 2024.

Williams a connu une saison 2025 meilleure que prévu, mais 2026 a mal commencé en raison de retards de production au cours de l’hiver qui ont mis l’équipe en difficulté. Et malgré quelques points inscrits, Vowles et ses pilotes sont loin du niveau espéré, même si le Britannique assure qu’il est heureux de ses pilotes.

"Il n’y a aucun doute dans mon esprit que c’est le duo que je veux" a déclaré Vowles au site de la F1. "Ils en sont conscients. Il y aura toujours la ’silly season’, mais c’est à nous, aujourd’hui comme pour les cinq prochaines années, de démontrer que nous avons la capacité d’apporter de la performance à la voiture qui surpasse les autres équipes et ainsi de mériter leur droit d’être ici."

Parmi les forces de Sainz et Albon figure leur capacité à galvaniser une équipe dans les bons comme dans les mauvais moments, comme l’explique Vowles, en rappelant à quel point l’hiver a été difficile à Grove.

"Ils sont tous les deux extrêmement impressionnants parce que l’hiver a été difficile. Je les appelais presque quotidiennement pour leur dire où nous en étions et ce qui changeait. Au fur et à mesure que les choses évoluaient autour de nous, je voulais m’assurer qu’ils en étaient conscients. C’était donc une succession de mauvaises nouvelles qui arrivaient pendant des semaines."

"Mais ce que je leur demandais, c’était ’vous êtes des leaders de cette organisation au même titre que moi, alors assurons-nous de nous serrer les coudes et de faire progresser l’équipe dans la bonne direction’. Ils ont été à nos côtés tout au long du processus et c’est vraiment important pour moi."

"Ils posaient les bonnes questions et me demandaient ’que puis-je faire de plus ?’ C’est un signe de leur force de caractère et de leur valeur en tant qu’individus. Ce que j’apprécie chez eux, c’est que chaque fois que nous avons eu des points à aller chercher, à Miami ou même avant cela à Shanghai, ils sont là et prêts à le faire."

Bien que Williams ait reculé cette année et doive maintenant se battre pour revenir à l’avant du milieu de tableau avant la fin de la saison, Vowles ne pense pas que cet hiver douloureux nuira au plan de l’équipe, qui consiste à gagner des courses en 2028 et viser le titre en 2030.

"Cela n’a pas d’impact sur ce que nous faisons. Ce que nous avons toujours dit, c’est que 2028 est l’un de nos grands jalons, 2030 le second de ces deux jalons, et les championnats vers 2030. Cela ne change pas cette trajectoire."

"C’est frustrant. J’ai découvert plus de problèmes que je ne l’aurais souhaité. Ils sont tous réparables. C’est un contretemps sur la route. Si vous l’ignorez, vous êtes en difficulté. Mais si vous vous servez du fait de comprendre ce qui n’a pas fonctionné et que vous revenez à la cause profonde, c’est l’une des choses les plus puissantes qui puisse vous arriver."