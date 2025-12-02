Entre théorie du complot et attaques en ligne : la F1 face à une spirale toxique

La FIA a réagi fermement après la vague de harcèlement en ligne visant Kimi Antonelli à la suite de son erreur en fin de Grand Prix du Qatar. Le pilote Mercedes, parti au large dans l’avant-dernier tour sur le circuit de Losail, a cédé la quatrième place à Lando Norris, offrant au Britannique deux points précieux dans la lutte pour le titre.

Ce résultat a permis à Norris de limiter la casse avec une avance de 12 points sur Max Verstappen (au lieu de 10) et 16 (au lieu de 14) sur Oscar Piastri avant la finale d’Abu Dhabi. Mais l’incident a surtout déclenché un torrent de messages haineux à l’encontre d’Antonelli, au point que l’Italien de 19 ans a désactivé l’intégralité de ses réseaux sociaux. Il aurait reçu plus de 1 100 messages d’insultes ou menaces depuis dimanche soir.

L’instance dirigeante a publié un communiqué pour dénoncer explicitement les attaques visant le jeune pilote.

"La FIA, ainsi que sa campagne United Against Online Abuse, condamne tout abus ou harcèlement sous quelque forme que ce soit."

"Il demeure absolument essentiel que chaque personne impliquée dans notre sport puisse évoluer dans un environnement sûr et respectueux."

"Nous soutenons Kimi Antonelli et appelons la communauté, en ligne comme hors ligne, à traiter les pilotes, les équipes, les officiels et l’ensemble de l’écosystème sportif avec le respect et la compassion qu’ils méritent."

Cette réaction intervient après la publication d’un communiqué similaire de Red Bull, l’équipe à l’origine de ces harcèlements suite à deux déclarations mettant en cause l’Italien. Helmut Marko a rétropédalé après ses déclarations dans le paddock, où il avait laissé entendre qu’Antonelli aurait pu aider Norris volontairement, un récit renforcé par un message radio de Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de Max Verstappen, laissant croire à une manœuvre intentionnelle.

Alors que le débat enflait, une autre affaire a éclaté qui pourrait encore alimenter une autre théorie du complot, cette fois-ci au sein de McLaren : un sénateur australien a saisi une réunion officielle du gouvernement pour évoquer le traitement réservé à Oscar Piastri par l’équipe anglaise.

Le comité sénatorial en charge des Transports, pourtant loin des préoccupations habituelles de la F1, a vu Matt Canavan embrayer sur les théories conspirationnistes circulant en ligne après le Qatar. McLaren avait commis une erreur stratégique qui a coûté la victoire à Piastri et relégué Norris au quatrième rang.

"Ça a été une soirée frustrante pour certains Australiens," a lancé Canavan.

"Je ne sais pas vraiment à qui poser cette question, mais vous vous occupez de transports et de voitures. Pensez-vous que McLaren est biaisée contre Oscar Piastri et lui coûte le championnat du monde ?"

Le sénateur n’a apporté aucune explication quant aux raisons qui pousseraient McLaren à saboter son propre pilote. Ces théories circulent pourtant sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et le fait qu’un sénateur s’en empare pour les alimenter n’est évidemment pas une bonne chose...

Piastri, longtemps leader du championnat il y a encore deux mois, aborde désormais l’ultime manche troisième, derrière Norris et Verstappen.

Un climat délétère autour de la lutte pour le titre

Entre spéculations infondées, accusations détournées et avalanche d’abus dirigés vers Antonelli, la tension autour des derniers Grands Prix atteint un niveau rarement vu.

La FIA et plusieurs équipes appellent désormais à la prudence et au respect, alors que la saison se conclura dans moins d’une semaine à Abu Dhabi — et que le titre se jouera sur un seul week-end entre Norris, Verstappen et Piastri.