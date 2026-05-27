Kimi Räikkönen sort du silence pour évoquer Antonelli et Ferrari

Discret depuis son retrait de la Formule 1, Kimi Räikkönen est sorti du silence pour évoquer "l’autre Kimi", Andrea Kimi Antonelli, révélation de la saison 2026. Le champion du monde de Ferrari 2007 s’est montré impressionné par le jeune pilote Mercedes, tout en livrant son regard sur la lutte pour le titre.

Pour la première fois publiquement, Kimi Räikkönen a accepté de commenter les performances d’Andrea "Kimi" Antonelli, nouvelle sensation de la Formule 1. Leader du championnat avec 43 points d’avance après quatre victoires consécutives, il continue d’impressionner le paddock.

Depuis son arrivée en Grand Prix, le surnom "Kimi" d’Antonelli nourrit d’ailleurs les comparaisons avec le champion du monde 2007. La famille du pilote italien assure pourtant que ce choix n’a aucun lien avec Räikkönen, même si beaucoup dans le paddock restent sceptiques.

Interrogé par le journaliste italien Leo Turrini dans les colonnes de Quotidiano Nazionale, Räikkönen a abordé le sujet avec son habituel détachement.

"Naturellement, je suis les exploits d’Antonelli avec beaucoup de sympathie," a confié le Finlandais. "Cela m’amuse qu’il porte le même prénom que moi, même si je pense avoir compris qu’il s’agit d’une simple coïncidence."

L’ancien pilote Ferrari n’a en revanche laissé aucun doute sur l’estime qu’il porte au talent du jeune Italien.

"Il est clairement très bon," a-t-il résumé.

Rare dans les médias depuis sa retraite fin 2021, Räikkönen, aujourd’hui âgé de 46 ans, partage désormais son temps entre sa vie familiale et la carrière naissante de son fils Robin en karting (photo sous l’article). Il reste à ce jour le dernier champion du monde de Ferrari.

Et justement, Antonelli pourrait devenir le premier Italien sacré en Formule 1 depuis Alberto Ascari en 1953. Une perspective qui amuse Leo Turrini lui-même.

"Peut-être que le fait de s’appeler Kimi aidera à changer le cours de l’histoire," a plaisanté le journaliste italien.

Räikkönen, lui, estime surtout que les résultats actuels d’Antonelli ne doivent rien au hasard.

"Évidemment, en Formule 1, on ne gagne pas quatre Grands Prix consécutifs sans avoir un talent spécial," a-t-il affirmé.

"Les chiffres d’Antonelli sont un exploit. Avoir la bonne voiture est crucial, mais cela a toujours été le cas, à toutes les époques."

Lorsqu’il lui a été demandé si Antonelli pouvait remporter le titre mondial dès cette année, Räikkönen n’a montré aucune hésitation.

"Oui. Et lui-même y croit," a-t-il répondu. "Cela se voit dans sa manière d’aborder les courses, dans l’état d’esprit qu’il y met."

Räikkönen s’est également montré impressionné par la maturité affichée par Antonelli malgré la pression grandissante autour de lui.

"Antonelli ne perdra pas sa concentration," a prédit Räikkönen. "Il montre de la maturité."

"Mais il devra éviter d’imiter le Piastri de 2025. À un moment, il semblait avoir le titre en poche, mais il n’a pas su gérer la pression."

"Antonelli ne commettra pas la même erreur," a-t-il assuré.

Malgré l’impressionnante dynamique du pilote Mercedes, Räikkönen considère toujours Max Verstappen comme la référence absolue de la discipline. Interrogé sur le pilote le plus fort actuellement en Formule 1, sa réponse a été immédiate : "Verstappen !"

"Max est un phénomène," a poursuivi le champion du monde 2007. "Je l’ai vu arriver en Formule 1 pendant ma deuxième période chez Ferrari. Il a remporté sa première course en Espagne juste devant moi."

"C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une étoile était née," a-t-il raconté.

Le Finlandais a également évoqué les difficultés rencontrées par Ferrari depuis son dernier titre mondial.

"Quand j’ai quitté Ferrari à la fin de 2018, j’espérais que l’équipe trouverait rapidement mon successeur au palmarès du championnat," a-t-il expliqué.

"Cela n’est pas encore arrivé, mais de loin, je vois des signes encourageants."

Installé près du lac de Garde en Italie, l’ancien pilote mène aujourd’hui une vie beaucoup plus discrète, tout en accompagnant son épouse et son fils Robin à travers l’Europe pour ses compétitions de karting.

"Le temps dira si sa passion peut devenir une carrière," a expliqué Räikkönen au sujet de son fils de 11 ans. "Je ne lui mets certainement aucune pression."