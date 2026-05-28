’La Ferrari sera en pole’ : Norris met déjà la Scuderia devant à Monaco

Malgré la domination de Mercedes depuis le début de saison, avec cinq victoires en autant de Grands Prix, Lando Norris estime que la référence pourrait bien être Ferrari dans les rues de Monaco. Le pilote McLaren s’attend à voir la Scuderia particulièrement redoutable dans les portions lentes de la Principauté.

Alors que Mercedes écrase le début de saison 2026 de Formule 1, Lando Norris ne voit pourtant pas les Flèches d’Argent comme les favorites pour le prochain Grand Prix. Auteur des cinq poles et des cinq victoires disputées jusqu’ici, l’écurie allemande a notamment vu Kimi Antonelli remporter quatre succès et prendre déjà 43 points d’avance sur George Russell au championnat.

Mais pour Norris, les caractéristiques très spécifiques du circuit monégasque pourraient totalement rebattre les cartes. Le pilote McLaren estime en effet que Ferrari possède actuellement l’arme idéale pour briller dans les rues de Monte-Carlo : sa performance dans les virages lents.

"Monaco était aussi un circuit qui nous convenait plutôt bien l’an dernier," a expliqué Norris. "Honnêtement, je pense que la Ferrari sera en pole le week-end prochain à Monaco."

Le Britannique a ensuite détaillé ce qui, selon lui, pourrait faire la différence : "Leur performance dans les virages lents est largement meilleure que celle de tout le monde."

Vainqueur en Principauté il y a un an, Norris garde un souvenir particulièrement fort de ce succès, acquis lors de la saison qui l’avait ensuite conduit jusqu’au titre mondial.

"J’attends avec impatience ces deux courses, Monaco et Silverstone. J’attends avec impatience Monaco, parce que c’est Monaco," a-t-il confié.

"J’y ai connu du succès l’année dernière et c’était l’un de mes meilleurs week-ends, l’un des plus excitants. Et Silverstone car c’est chez moi !"

Le pilote McLaren reste toutefois prudent quant au niveau réel de compétitivité de son équipe sur le tracé atypique de Monaco.

"Dans les domaines où nous savons que nous sommes en difficulté, ce n’est pas un circuit qui me donne confiance pour dire que nous allons être incroyables," a-t-il reconnu.

Norris estime également qu’il est encore trop tôt pour mesurer pleinement l’impact du récent package d’évolutions introduit par McLaren. Selon lui, le véritable verdict pourrait arriver lors de la manche suivante, disputée à Barcelone.

"Nous sommes quand même encouragés, il est clair qu’il y a encore une bonne marge de progression," a-t-il assuré. "Le Canada était très atypique et Monaco, encore une fois, est un circuit très différent."

"Attendre Barcelone pour vraiment voir où nous en sommes est quelque chose qui m’enthousiasme."