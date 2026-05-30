Russell a demandé à Mercedes F1 de ’faire confiance’ à lui et Antonelli

La direction de Mercedes F1 a dû intervenir en interne pour encadrer la rivalité naissante entre George Russell et Kimi Antonelli, exacerbée par leurs récents duels au Grand Prix du Canada. Alors que l’écurie continue de dominer le début de la saison 2026, la gestion de ses deux pilotes, désormais en lice pour le titre mondial, s’annonce complexe après un week-end de Montréal durant lequel plusieurs accrochages ont failli se produire.

Les premières tensions sont apparues lors du Sprint le samedi, et la situation s’est prolongée le dimanche en course, interrompue par l’abandon de Russell à mi-parcours, après plusieurs manœuvres en piste que l’état-major de l’équipe a qualifiées de trop risquées.

"La majeure partie est absolument correcte" a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie de piste, dans le podcast Nu Silver Arrows de Mercedes. "Et on veut toujours laisser les pilotes courir. Si l’équipe fait du bon travail, vous avez eu les bonnes conversations au préalable, et vous n’avez pas à interférer."

"Il y a eu quelques moments là-bas où c’est devenu trop proche pour être confortable. Il y a eu un moment où il semblait que l’un aurait pu finir par percuter l’arrière de l’autre, ce que nous ferons tout pour essayer d’éviter."

"Mais les deux veulent qu’on les laisse courir. Ils savent qu’ils doivent remplir leur part du contrat, qui est de courir loyalement, de courir sans risquer un abandon. Ne pas se percuter. Nous avons eu de bonnes discussions pendant le week-end. Nous aurons de bonnes discussions avant la prochaine course."

Les tensions ont atteint leur paroxysme après le Sprint, ce qui a forcé l’équipe à organiser un débriefing spécial pour mettre à plat la relation entre les pilotes, mais aussi clarifier les consignes.

"Après le Sprint, il y a eu une réunion et une discussion avec Toto et les deux pilotes pour parler simplement de la façon dont le Sprint s’était déroulé et de la façon dont ils voulaient courir l’un contre l’autre à l’avenir" a expliqué Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe. "Je pense que Kimi a comparé cela un peu à une convocation dans le bureau du directeur ou du principal."

"C’était en fait une conversation très constructive et très amicale, mais le message des pilotes était vraiment, vraiment clair. ’Faites-nous confiance pour courir l’un contre l’autre. C’est ce pour quoi vous nous avez embauchés, et nous pouvons le faire’."

Bénéficiant de l’expérience de la rivalité tendue entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg il y a dix ans, Mercedes est lucide sur sa volonté de garder le contrôle, et Lord souhaite donc que ses pilotes soient ouverts sur les préoccupations qu’ils ont plutôt que de laisser la frustration s’accumuler et s’envenimer.

"On a un peu l’impression de regarder la suite du film. Nous avons beaucoup appris sur ce que nous aurions pu mieux faire au cours de ces années-là et nous essayons de l’appliquer maintenant. Certains de nos rivaux ont dit qu’il s’agissait d’un problème de luxe, et c’est très vrai dans une certaine mesure."

"Mais nous devons ensuite gérer cela de la bonne manière, nous assurer que les règles d’engagement soient assez claires en termes de ce que nous voulons que les pilotes fassent et de l’endroit où se trouve la limite. S’assurer qu’ils n’entrent pas en contact et s’assurer que nous ne faisons pas perdre de points à l’équipe globale par leur façon de courir sur la piste."

"Mais quand des choses arrivent, continuez à communiquer, continuez à en parler et ne laissez pas les choses s’envenimer ou ne pas être traitées. Mettez tout sur la table, déterminez ce que nous en pensons, même si nous ne sommes pas toujours tous d’accord sur tout, puis avancez à partir de là."