McLaren F1 met la main sur Fornaroli, le nouveau champion de Formule 2

McLaren poursuit la consolidation de sa filière jeunes pilotes avec l’arrivée de trois nouveaux talents venus de trois horizons différents. La structure de Woking a officialisé ce matin l’intégration de Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor et Christian Costoya au sein de son Driver Development Programme, confirmant sa volonté de renforcer son pipeline en vue de la F1, de l’IndyCar et de son futur engagement en WEC.

Âgé de 20 ans et originaire de Piacenza, Leonardo Fornaroli sort d’une saison 2025 de Formule 2 impressionnante, marquée par quatre victoires et cinq podiums. Surtout, l’Italien est devenu seulement le troisième pilote de l’histoire à enchaîner les titres F3 puis F2, un exploit précédemment réalisé par Oscar Piastri et Gabriel Bortoleto, tous deux passés par le programme McLaren.

En parallèle de son intégration au programme, Fornaroli occupera un rôle de test et développement au sein de l’écurie F1.

"Je suis incroyablement fier de rejoindre le McLaren Driver Development Programme après une nouvelle année couronnée de succès en piste. Remporter les titres F3 puis F2 a été une étape importante dans mon parcours, et je suis motivé à franchir la suivante en travaillant au sein du programme pour atteindre mon objectif ultime : courir au plus haut niveau."

"Je suis très reconnaissant à McLaren pour cette opportunité, ainsi qu’à toutes les personnes qui m’ont soutenu jusqu’ici. J’ai hâte de commencer et de travailler étroitement avec le reste de l’équipe."

À 24 ans, Richard Verschoor apporte avec lui une solide expérience en monoplace. Le Néerlandais, vainqueur du célèbre Grand Prix de Macao – F3 World Cup 2019, pointe actuellement troisième du championnat F2 2025, à la veille de la finale d’Abu Dhabi.

"Je suis ravi de faire partie du McLaren Driver Development Programme. C’est un moment spécial et je suis reconnaissant envers McLaren de me permettre de poursuivre mon développement au sein du programme. Je suis impatient de démarrer et de travailler dur avec l’équipe dans les mois à venir."

À seulement 15 ans, Christian Costoya, venu de Silleda en Espagne, est l’un des espoirs les plus en vue du karting mondial. Champion d’Europe FIA 2025, double vice-champion du monde (2023) et d’Europe (2024), il sera l’un des piliers de la filière karting de McLaren aux côtés de Dries Van Langendonck.

Son premier défi en monoplace est déjà planifié : il fera ses débuts en F4 Middle East du 16 au 18 janvier 2026 à Yas Marina.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le McLaren Driver Development Programme et de faire partie de leur filière. C’est formidable d’obtenir le soutien de l’équipe et d’évoluer dans un environnement reconnu pour former de grands pilotes. Je remercie McLaren pour cette belle opportunité."

Un programme McLaren plus fourni que jamais

Avec ces trois ajouts, la filière McLaren compte désormais neuf membres : Pato O’Ward, Dries van Langendonck, Ella Lloyd, Matteo De Palo, Ella Stevens, Ella Häkkinen, Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor et Christian Costoya.

L’annonce confirme l’ambition de McLaren de structurer un vivier complet pour répondre aux besoins de ses équipes présentes et futures en compétition.

"McLaren Racing est ravi d’accueillir deux des meilleurs pilotes actuels de la Formule 2, le champion Leonardo Fornaroli et le prétendant au titre Richard Verschoor, ainsi que le champion de karting Christian Costoya, au sein de notre Driver Development Programme," commente Alessandro Alunni Bravi.

"Tous les trois ont démontré un excellent sens de la course avec plusieurs victoires cette saison et de nombreuses performances marquantes dans leurs championnats respectifs."

"Avec l’arrivée de Christian aux côtés du membre de longue date Dries Van Langendonck, nous comptons désormais deux des pilotes les plus prometteurs issus du karting."

"Il est essentiel de continuer à développer notre vivier de talents afin de proposer des options pour l’ensemble de nos équipes de compétition en expansion. Nous sommes impatients de travailler avec chacun d’entre eux en 2026, à travers un large éventail d’opportunités de tests et de progression."