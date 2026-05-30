Plus de 320 km/h sous le Tunnel ? Pourquoi la F1 bridera la puissance pour Monaco

Les Formule 1 n’exploiteront pas tout leur potentiel de vitesse lors du Grand Prix de Monaco. Face aux caractéristiques très particulières du tracé de Monte-Carlo, la FIA a décidé d’imposer des restrictions spécifiques sur le déploiement de l’énergie électrique afin de limiter les performances en ligne droite, qui sont devenues très extrêmes cette année. Sans cela, des vitesses largement supérieures à plus de 320 km/h auraient été atteintes facilement, notamment à la sortie du Tunnel.

Cette mesure s’ajoute déjà à l’absence de zones d’activation du mode ligne droite sur le circuit princier. L’objectif est clair : éviter que les voitures n’atteignent des vitesses jugées excessives dans un environnement urbain où les marges de sécurité sont particulièrement réduites.

Depuis l’introduction des nouveaux groupes propulseurs en 2026, la plupart des préoccupations rencontrées sur les circuits concernaient un manque d’énergie disponible, obligeant parfois les pilotes à gérer fortement leur batterie au fil d’un tour.

Monaco présente cependant une situation totalement opposée.

Avec ses courtes lignes droites, ses nombreux freinages et ses virages lents, le tracé monégasque constitue un terrain particulièrement favorable à la récupération d’énergie. Les systèmes hybrides peuvent ainsi recharger efficacement les batteries sans que celles-ci ne soient fortement sollicitées par de longues phases à pleine charge.

Résultat : les pilotes disposent de davantage d’énergie que nécessaire, avec un risque de voir les monoplaces atteindre des vitesses trop élevées pour les contraintes du circuit.

Cette problématique a déjà conduit la FIA à prendre une première décision importante en supprimant toute zone d’activation du mode ligne droite pour le week-end à venir. Contrairement aux autres circuits, les pilotes ne pourront donc pas basculer leurs ailerons actifs dans une configuration réduisant la traînée aérodynamique.

Mais cette mesure n’a pas été jugée suffisante. Afin de réduire davantage les performances maximales, la FIA a également imposé un mode moteur spécifique à Monaco limitant le déploiement de la puissance électrique du MGU-K dans les phases d’accélération.

Habituellement, dans le mode standard, la puissance maximale du système électrique, fixée à 350 kW, reste disponible jusqu’à environ 290 km/h avant d’être progressivement réduite.

À Monaco, les équipes devront utiliser un réglage différent. Dans cette configuration, la réduction de puissance commencera beaucoup plus tôt. Le déploiement maximal de 350 kW commencera à diminuer dès 200 km/h, soit près de 90 km/h plus tôt qu’en configuration standard.

Cette limitation devient ensuite encore plus stricte puisque toute assistance électrique devra avoir disparu lorsque la voiture atteindra 300 km/h.

Le mode dépassement restera néanmoins disponible à Monaco.

Lorsqu’il sera activé, la réduction de puissance sera moins agressive. Les pilotes conserveront ainsi encore environ 150 kW de puissance électrique à 300 km/h avant que celle-ci ne diminue rapidement pour atteindre zéro à 310 km/h.

Ces limitations reflètent les spécificités uniques du tracé monégasque dans le calendrier.

Monaco présente en effet la plus faible distance de la saison soumise aux limitations réglementaires de puissance. Ces portions de piste correspondent aux zones où les courbes de réduction de puissance imposées par la réglementation entrent en jeu.

Sur le circuit de la Principauté, cette distance ne représente que 1388 mètres. À titre de comparaison, elle atteint 4594 mètres à Spa-Francorchamps et 4218 mètres à Monza, deux circuits où les longues lignes droites rendent les contraintes énergétiques bien plus importantes.

La FIA estime ainsi que la combinaison de l’absence de mode ligne droite et de ces nouvelles restrictions de déploiement électrique permettra de contenir les vitesses de pointe tout en maintenant un niveau de sécurité adapté aux exigences très particulières du circuit monégasque.