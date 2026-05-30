Fornaroli poursuit sa préparation à la F1 avec un test à Austin

Champion de Formule 2 2025, Leonardo Fornaroli continue de franchir les étapes vers son objectif ultime, un baquet en Formule 1. Le pilote italien a bouclé deux journées d’essais au Circuit des Amériques à Austin avec McLaren, au volant de la MCL60 de 2023, dans le cadre de son programme de développement au sein de l’écurie britannique.

Sacré champion de F2 au Qatar en fin de saison dernière, Fornaroli a intégré le programme de développement des pilotes de McLaren à l’issue de sa campagne victorieuse. Désormais pilote d’essais et de réserve de l’équipe de Woking, l’Italien poursuit sa montée en puissance grâce aux séances organisées dans le cadre du règlement TPC (Testing of Previous Cars).

Cette semaine, le jeune pilote a effectué un test de deux jours sur le circuit d’Austin, au Texas. Au volant de la MCL60, la monoplace utilisée par McLaren en 2023, Fornaroli a parcouru un total de 77 tours lors de ce qui constituait sa première découverte du tracé américain.

La MCL60 occupe une place particulière dans l’histoire récente de McLaren puisqu’elle avait débuté la saison 2023 parmi les monoplaces les moins compétitives du plateau avant de devenir, grâce à une spectaculaire progression, l’une des références de la grille en fin d’année.

Cette séance représentait déjà la troisième sortie de Fornaroli avec McLaren. Le programme comprenait notamment des exercices de départs arrêtés, une nouveauté par rapport à son précédent test effectué à Silverstone en avril.

Le pilote italien s’est montré enthousiaste à l’issue de ces deux journées.

"C’est toujours incroyable de piloter une Formule 1. Je suis reconnaissant envers McLaren de me donner une nouvelle opportunité de prendre le volant de la MCL60."

"Je me sens de plus en plus à l’aise avec la voiture mais aussi avec l’équipe. Le programme de roulage représentait une étape supplémentaire par rapport à mon dernier test à Silverstone."

"Nous avons pu effectuer des départs, ce qui m’a permis de mieux comprendre ce qu’il faut pour piloter une Formule 1 dans le cadre d’une séance."

Le champion de F2 a également souligné l’importance du soutien dont il bénéficie au sein du programme de développement McLaren.

"Toutes les personnes impliquées dans le programme DDP continuent de me soutenir et de me pousser lors de ces essais alors que je poursuis mon développement."

"C’était ma première fois au volant sur le COTA. J’ai vraiment adoré cela et j’attends déjà avec impatience ma prochaine opportunité de conduire une Formule 1."

En attendant un nouveau roulage, Fornaroli continuera de contribuer au travail de l’écurie depuis le simulateur.

"D’ici là, je soutiendrai l’équipe de Formule 1 dans le simulateur pour le Grand Prix de Monaco."