Une guêpe préhistorique porte désormais le nom d’Oscar Piastri

Oscar Piastri a reçu un hommage pour le moins inattendu en dehors des circuits. Des chercheurs ont en effet décidé de donner le nom du pilote McLaren à une nouvelle espèce de guêpe fossile découverte dans de l’ambre birman au Myanmar, en référence à ses performances en Formule 1 et à la couleur emblématique de son écurie.

L’espèce a été officiellement nommée Gwesped piastrii, comme l’explique l’étude scientifique publiée à propos de cette découverte.

"L’épithète spécifique rend hommage à M. Oscar Piastri pour ses réalisations en Formule 1, et parce que la couleur du morceau d’ambre a rappelé au premier auteur le célèbre orange McLaren," indique l’article scientifique. "Le nom doit être traité comme un nom au génitif."

Les chercheurs ont également souligné l’importance scientifique de cette nouvelle espèce dans l’étude de la diversité morphologique du genre concerné.

"Les descriptions de Gwesped piastrii contribuent à affiner notre compréhension de la diversité morphologique au sein du genre," précise encore l’étude.

À ce stade, Oscar Piastri n’a pas encore réagi publiquement à cette distinction particulièrement originale. Son activité récente sur les réseaux sociaux était principalement consacrée à sa découverte en direct du Tourist Trophy de l’île de Man.

Cette annonce suscite néanmoins déjà de nombreuses réactions dans le monde du sport automobile, tant l’hommage apparaît inhabituel pour un pilote encore en pleine ascension en Formule 1.

Le jeu de mots était également difficile à éviter autour de cette "guêpe Piastri," alors que beaucoup attendent désormais de voir comment le pilote australien réagira à cet hommage inattendu - et si ses rivaux seront "piqués" de jalousie.

Piastri retrouvera prochainement la piste avec McLaren à l’occasion du Grand Prix de Monaco, disputé du 5 au 7 juin, qui marquera le début de la tournée européenne de la saison.