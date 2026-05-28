Mercedes F1 confirme une avarie ’catastrophique’ sur la batterie de Russell

Mercedes F1 a confirmé que c’est une défaillance totale de la batterie est à l’origine de l’abandon de George Russell au Grand Prix du Canada. Le Britannique devançait son coéquipier chez Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, lorsque sa monoplace s’est soudainement immobilisée au 30e tour, permettant à l’adolescent italien de décrocher une quatrième victoire consécutive sans opposition et de prendre 43 points d’avance sur Russell au championnat.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a révélé immédiatement après la course que le problème de l’unité de puissance était lié à la batterie. Le directeur technique, James Allison, a depuis apporté plus de précisions concernant ce problème qui a mis fin à la course.

"C’était un grand week-end pour nous. Crucial, car c’était le week-end où nous introduisions notre première évolution majeure de l’année et nous espérions qu’elle soit performante" a déclaré Allison.

"Elle l’était, mais un week-end qui était par ailleurs extrêmement bon du point de vue de la performance a été gâché par la déception que nous ressentons tous d’avoir laissé tomber George à cause de la fiabilité de la voiture."

"Concernant la panne de l’unité de puissance de George, il s’agit d’une coupure moteur provoquée par une défaillance de la batterie, qui a tout simplement subi une défaillance catastrophique au tiers de la course et a mis fin à la course de George à ce moment-là."

"À la fin de la course, nous pouvons voir clairement que la batterie était en assez mauvais état. Il y a des dommages causés par la chaleur. Et nous devrons déterminer exactement dans les jours et semaines à venir ce qui a causé cela et y remédier."

La lutte entre Russell et Antonelli a été tendue tout le week-end, et le Britannique admet que c’était délicat à voir, même si l’équipe a globalement apprécié : "C’est une expérience curieuse de regarder vos pilotes courir de manière aussi acharnée qu’ils l’ont fait au Canada."

"Une partie de vous aimerait qu’ils soient des robots qui se contenteraient de tirer de la performance de la voiture sans se battre entre eux, mais la majeure et la meilleure partie de l’équipe, je pense, est ravie par ce combat. Tant qu’ils ne se touchent pas, les voir s’affronter de cette façon est tout simplement une expérience inoubliable."

"Ce fut un week-end délicat pour les ingénieurs de course, car on prévoyait un dimanche très frais et une énorme variation de la température de la piste, incluant également une menace de pluie. Donc, ce dont la voiture avait besoin pour les qualifications du sprint était complètement différent de ce dont elle allait avoir besoin pour la course."

"Je pense que nous avons fait du bon travail en anticipant cela tout au long du week-end, ce qui signifie que nous étions plutôt agiles dans toutes les conditions au final. Choisir le type de pneu pour le dimanche n’a pas été trop difficile."

"Il fallait juste s’assurer que nous avions anticipé les changements de température sur les réglages. La saison européenne débute donc à Monaco dans quelques semaines et après cela, il y aura une période vraiment intense de six courses en seulement 8 semaines."

"Et cela va mettre tout le monde à l’épreuve ici, pas seulement ceux qui se déplacent sur les circuits, mais aussi tous ceux qui sont restés à l’usine pour suivre le rythme effréné de cette période de courses. Six courses, 8 semaines. Et il est important de savoir qu’il s’agit d’une saison inhabituelle du point de vue de la course au développement."

En effet, l’arrivée d’un nouveau règlement rend plus complexe le développement : "Ce sont de nouvelles règles. Le rythme de développement est vraiment soutenu. Quelque chose comme un quart de seconde par mois."

"Donc, s’il y avait une panne de courant ici à Brackley et la même chose un peu plus loin sur la route à Brixworth pendant 6 semaines, tout l’avantage que nous avons grapillé jusqu’à présent cette saison disparaîtrait en un éclair. Il est donc très important pour nous de pouvoir continuer à apporter de la performance à la voiture lors de cette prochaine série de six courses."