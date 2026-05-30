McLaren F1 se juge ’en dessous’ du niveau requis pour un titre mais garde espoir

Andrea Stella affirme que les perspectives de son équipe pour les titres mondiaux cette saison restent solides, malgré un certain nombre d’occasions manquées de marquer des points lors des cinq premières manches. McLaren F1 a connu un accident avant même le départ avec Oscar Piastri à Melbourne, une double non-participation à Shanghai, et une erreur stratégique suivie d’un accrochage pour l’Australien et d’une casse mécanique pour Lando Norris au Canada.

Désormais reléguée à 113 points de Mercedes au championnat des constructeurs, la structure de Woking ne baisse toutefois pas les bras, comme l’a confirmé l’Italien, qui rappelle que la saison est encore dans sa première partie.

"Certes, le début de la saison a été difficile" a déclaré Stella. "Nous avons eu des problèmes de différentes natures, lors de la première course, nous avons eu des soucis avec Oscar alors qu’il effectuait ses tours de mise en grille. Ensuite, la Chine a été douloureuse, avec un problème du côté électrique de l’unité de puissance."

"Au Canada, nous avons eu des problèmes dans pratiquement tous les domaines, qu’il s’agisse de l’aspect sportif de la course ou de la fiabilité. En même temps, il y a des signes encourageants concernant le développement de la voiture et ce que nous apprenons en matière d’exploitation de l’unité de puissance."

"C’est donc définitivement en dessous de ce qu’auraient été nos attentes pour être en lice pour le championnat. Mais en même temps, nous voulons retenir le positif. Il ne s’agit encore que de cinq courses sur au moins 22."

"Nous ne pensons pas trop à ce qui s’est passé. Nous essayons simplement d’apprendre chaque jour, de manière à être aussi préparés que possible pour la prochaine course. Nous sommes fermement convaincus que le championnat n’est pas scellé."

"Nous voulons faire partie de cette lutte au championnat et nous voulons que le championnat se décide à Abu Dhabi. Je pense que c’est une forte détermination que nous avons chez McLaren et nous voulons y parvenir."

Lors du Grand Prix du Canada, McLaren a introduit la deuxième étape d’un package d’évolutions majeures sur sa MCL40, avec un nouvel aileron qui n’a finalement pas été utilisé tout le week-end après un premier test.

"Nous savions que cet aileron avant présentait un certain élément de divergence d’un point de vue aérodynamique. Nous avons donc testé l’aileron. Nous voulons répéter certains tests et obtenir des informations supplémentaires."

"De plus, pour ce type de circuit, l’aileron aurait été meilleur, mais cela n’aurait pas changé la donne. Donc, avant de l’adopter lors d’un événement sprint, nous voulions simplement être plus rassurés sur le fait que nous comprenons pleinement l’étendue des changements que nous apportons à la voiture."

"Bien que nous ayons presque toujours réussi par le passé, les évolutions que nous avons apportées à un certain événement n’ont pas nécessairement été introduites pour cet événement. Parfois, elles étaient simplement exploratoires et visaient simplement à apprendre la corrélation avec nos outils de développement. Nous reverrons donc certainement cet aileron à Monaco."