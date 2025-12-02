Présentation et horaires du Grand Prix d’Abu Dhabi 2025 de F1

C’est enfin le dénouement de cette saison 2025 de F1, et avec lui, l’attribution d’un titre mondial des pilotes convoité par trois pilotes ! C’est la première fois depuis 2010 que trois candidats au titre arrivent avec une chance à la dernière course, puisque Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri peuvent espérer décrocher la couronne.

En 2010, Mark Webber, Fernando Alonso et Sebastian Vettel pouvaient le faire, ainsi que Lewis Hamilton qui était encore en lice mais presque éliminé. Et c’est finalement le troisième larron qui l’avait emporté en la personne de Vettel.

Qui dit trois candidats au titre, dit multitude de scénarios menant au couronnement de chacun des trois pilotes. Vous pouvez retrouver l’ensemble des possibilités sur cette page.

Le tracé :

Dans le désert, les pilotes affrontent depuis 2021 un total de 16 virages en plein jour puis sous une nuit étoilée. Le tracé peut également s’enorgueillir d’une voie des stands souterraine et d’un hôtel surplombant la piste.

Après un début rythmé, le secteur intermédiaire se compose de deux longues lignes droites où l’on peut dépasser grâce au DRS avant un final technique parsemé de virages techniques.

Virage 1 – Négocié aux alentours de 150 km/h, le virage 1 mène à l’enchaînement rapide formé par le virage 2 et le virage 3. S’ils ne relâchent pas l’accélérateur en qualifications, les concurrents y réfléchissent à deux fois quand leurs monoplaces ont le plein d’essence.

Virage 2 – Décisif pour les réglages. Il faut un maximum d’appuis à l’avant pour éliminer tout sous-virage, un aspect qui définit l’angle des ailes sur l’ensemble du circuit.

Virage 5 – L’ancienne chicane qui menait à une épingle très serré laisse place à une nouvelle épingle plus large, qui débouche désormais sur la plus longue ligne droite du circuit, que les pilotes abordent avec plus de vitesse avant d’activer le DRS.

Virage 7 – S’il est pris sur le deuxième rapport à environ 70 km/h, une bonne reprise à la sortie du virage 7 est capitale avant d’aborder la deuxième plus longue ligne droite du tracé, synonyme de deuxième zone DRS.

Virage 9 – Les F1 atteignent 330 km/h avant un freinage lui aussi revu en 2021. L’ancien complexe de quatre virages à angle droit laisse place à une immense courbe rapide et légèrement inclinée, qui débouche sur un troisième secteur plus rapide.

Virages 12/13/14 – Ces anciens virages à angle droit ont été adoucis, et le passage sous le Yas Hotel devrait s’effectuer nettement plus vite. L’objectif est de moins casser le rythme du reste du tour, pour que les pilotes aient moins d’appui à embarquer.

Virage 15 – Un virage plutôt rapide débouchant sur le dernier virage, qui se resserre après un freinage négocié en appui.

Les forces en présence :

McLaren avait dominé le Grand Prix l’an dernier mais l’équipe a moins d’avance cette année sur les tracés qui lui étaient favorables l’an dernier, et l’on peut donc s’attendre à une lutte avec Red Bull, et surtout Max Verstappen, tout au long du week-end.

La question est de savoir si Mercedes voire Ferrari pourront se mêler à cette lutte, alors que la première citée était en retrait au Qatar, et que la Scuderia luttait récemment au milieu des équipes du peloton.

Derrière, on peut imaginer Isack Hadjar et Racing Bulls en belle forme pour conclure leur saison, tandis qu’Aston Martin, Haas et Sauber voudront aussi inscrire des points qui pourraient être importants.

Enfin, on peut imaginer que Williams aura aussi son mot à dire dans le top 10, et notamment Carlos Sainz qui a signé un podium au Qatar, et avait déjà terminé dans le top 3 à Abu Dhabi en 2021.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous vous proposons nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris

Les horaires du Grand Prix d’Abu Dhabi

Avec ce retour au Moyen-Orient, et pour un Grand Prix qui s’effectuera en partie de nuit, les horaires européens seront classiques, avec des qualifications à 15h le samedi et la course à 14h.

- Vendredi 5 décembre

10h30-11h30 : Essais Libres 1

14h00-15h00 : Essais Libres 2

- Samedi 6 décembre

11h30-12h30 : Essais Libres 3

15h00-16h00 : Qualifications

- Dimanche 7 décembre

14h00-16h00 : Course

