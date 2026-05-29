Mercedes F1 valide le projet de rééquilibrage des moteurs 2027

Toto Wolff a ouvertement soutenu une évolution majeure des moteurs de Formule 1 à partir de 2027. Le patron de Mercedes estime qu’un rééquilibrage entre moteur thermique et puissance électrique constituerait une solution logique après les difficultés observées depuis l’introduction des unités de puissance 2026.

Depuis le début de la saison, les nouvelles unités de puissance font l’objet de nombreuses critiques en raison des phénomènes de "super-clipping" et des importantes phases de lift and coast imposées aux pilotes, notamment en qualifications afin d’éviter une décharge trop rapide des batteries.

Le cœur du règlement moteur 2026 repose actuellement sur une répartition de puissance à parts égales entre le moteur thermique et les systèmes hybrides renforcés de 350 kW. Mais les premières courses de la saison ont rapidement mis en évidence certaines limites du concept, avec des pilotes régulièrement contraints de lever le pied pour préserver suffisamment d’énergie électrique sur un tour complet.

Des ajustements ont déjà été introduits à partir du Grand Prix de Miami afin d’améliorer la situation, et cela a eu un très bon effet là-bas ainsi qu’à Montréal, permettant de baisser davantage l’énergie sur un tour rapide et donc limiter les mauvais phénomènes.

Mais les discussions se poursuivent désormais autour d’une modification plus profonde de la philosophie moteur dès 2027. Plusieurs responsables du paddock, ainsi que les motoristes eux-mêmes, évoquent ainsi un passage à une répartition 60:40 en faveur du moteur à combustion interne, réduisant donc la dépendance aux batteries.

Pour qu’une telle évolution soit validée, une supermajorité devra toutefois être obtenue au sein du Power Unit Advisory Committee. Cet organe réunit les cinq motoristes de la Formule 1 - Audi, Honda, Ferrari, Mercedes HPP et Red Bull Powertrains - ainsi que la FIA et la F1.

Le règlement impose l’approbation d’au moins quatre des cinq motoristes, en plus de la FIA et de la F1.

Honda aurait déjà indiqué être prêt à suivre la direction choisie par la FIA. En revanche, Audi et Ferrari seraient actuellement opposés au projet de modification, Audi étant particulièrement agacé après avoir massivement investi dans le concept initial 50:50 avant une possible remise en cause seulement un an plus tard. Ferrari joue une carte plus politique car elle veut profiter de l’ADUO avant d’ouvrir à nouveau le développement des moteurs à tous, et notamment à Mercedes.

Du côté de Mercedes justement, Toto Wolff a désormais clairement affiché son soutien à cette évolution réglementaire.

"Évidemment, il est plus facile d’en parler depuis ma position, mais je pense que les courses sont plutôt divertissantes," a déclaré Wolff après les intenses batailles entre ses pilotes à Montréal.

Le directeur de Mercedes reconnaît néanmoins que certaines caractéristiques de circuits comme Montréal facilitent actuellement la gestion énergétique des nouvelles monoplaces.

"Le tracé de Montréal aide évidemment en matière d’énergie, mais je pense que les changements que nous avons anticipés, tous ensemble, en ajoutant davantage de puissance et en améliorant le déploiement de l’énergie, sont de bonnes évolutions," a-t-il expliqué.

Wolff estime également qu’un compromis entre les différents motoristes sera inévitable afin d’améliorer le spectacle et le comportement des voitures.

"Cela implique des compromis pour chacun des constructeurs de moteurs, mais cela semble être une approche raisonnable," a-t-il ajouté.

"Mais nous n’avons pas encore voté sur ces mesures donc restons prudents," a-t-il conclu.