Comment Hamilton a fait faire des avancées à Pirelli sur les pneus pluie

Lewis Hamilton a révélé avoir demandé à Pirelli de réintroduire les couvertures chauffantes sur les pneus pluie extrême après une séance d’essais particulièrement éprouvante menée à Fiorano avec Ferrari.

En avril, le septuple champion du monde a passé deux journées sur le circuit privé de Ferrari afin de tester les pneumatiques pluie développés par Pirelli. Ces essais entraient dans le cadre des journées allouées par le manufacturier italien aux équipes, qui doivent alors suivre un programme défini par Pirelli sans pouvoir travailler sur leurs propres évolutions.

Hamilton a notamment effectué un important kilométrage lors de cette session consacrée au développement des pneus pluie et intermédiaires.

"Fiorano a été douloureux parce que j’ai fait 300 tours en deux jours," a expliqué le pilote Ferrari lorsqu’il a été interrogé sur les enseignements tirés de ce test sous la pluie.

Le Britannique a ensuite révélé avoir activement participé aux discussions techniques concernant le comportement des pneus intermédiaires, notamment autour de l’utilisation des couvertures chauffantes.

Concernant les pneus pluie, ces dernières avaient été interdites en 2023 pour des raisons environnementales et de durabilité.

Les discussions autour des pneus pluie et de leur température de fonctionnement restent particulièrement sensibles en F1 depuis plusieurs saisons, notamment en raison des difficultés rencontrées par les pilotes pour générer rapidement de l’adhérence dans des conditions très humides.

"Ils ont apporté un changement concernant les couvertures chauffantes pour les pneus intermédiaires, et c’est quelque chose que j’ai suggéré et poussé à mettre en place, et c’était incroyable," a expliqué Hamilton.

Le pilote Ferrari s’est réjoui de voir Pirelli écouter les retours des pilotes afin d’améliorer le comportement des pneus dans des conditions délicates.

"C’était génial de les voir franchir une étape dans cette direction."

Hamilton a également indiqué avoir demandé à Pirelli d’aller encore plus loin en réintroduisant les couvertures chauffantes sur les pneus pluie lorsque les conditions deviennent particulièrement piégeuses.

"J’ai aussi dit qu’ils devaient remettre les couvertures chauffantes sur les pneus pluie extrême lorsque les conditions sont les plus glissantes."

Le Britannique assure avoir lui-même expérimenté cette solution lors des essais à Fiorano, avec un résultat immédiatement positif.

"Je leur ai demandé de les remettre, et c’était bien meilleur. On a enfin un pneu qui peut être exploité en course. Mais il faut le chauffer. Espérons que ces enseignements arrivent dans les règles le plus tôt possible."

Pirelli salue les avancées faites avec Hamilton mais veut confirmer

De son côté, Mario Isola a expliqué que Pirelli allait désormais croiser les données recueillies avec Hamilton à Fiorano avec celles obtenues sur d’autres circuits afin de valider les différentes solutions testées.

Le manufacturier italien avait déjà prévu une séance d’essais supplémentaire sur piste humide à Magny-Cours à la mi-mai. Le circuit français, qui n’a plus accueilli la Formule 1 depuis 2008, permettra à Pirelli de comparer les retours obtenus en Italie avec ceux d’un tracé aux caractéristiques différentes.

Cela aurait dû être le 3e test de la saison sur piste humide mais le test prévu à Bahreïn en mars (le premier) avait dû être annulé après le déclenchement du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, alors que certains membres du personnel présents sur le circuit avaient été confrontés à des frappes de missiles à proximité.

Mario Isola, qui s’apprête à quitter son poste de directeur de Pirelli Motorsport au profit de Dario Marrafuschi, a insisté sur la nécessité de multiplier les validations sur plusieurs types de circuits.

"Nous avons testé plusieurs prototypes différents, y compris les nouveaux dessins de bande de roulement que nous envisageons, et nous avons clairement obtenu de bons retours avec Lewis, mais nous devons être prudents parce que Fiorano est un circuit très particulier."

"C’est la raison pour laquelle nous voulons tester sur différents circuits, parce que Fiorano est unique et fournit des retours qu’il est impossible de reproduire sur d’autres pistes."

Isola s’est toutefois montré satisfait du déroulement global des essais effectués avec Hamilton.

"Le test a été positif, les conditions et le niveau d’eau sur la piste étaient maîtrisés, mais Fiorano reste Fiorano, et nous avons prévu un test à Magny-Cours à la mi-mai afin de valider certaines des solutions que nous avons testées avec Lewis à Fiorano."

Le directeur de Pirelli Motorsport a également tenu à préciser que cette volonté de comparer les données ne remettait absolument pas en cause la qualité des retours techniques d’Hamilton.

"Ce n’est pas parce que nous ne faisons pas confiance à Lewis. Lewis est un pilote fantastique, mais il est important pour nous de tester sur un circuit différent."

"Avec les intermédiaires, nous avons très peu de possibilités de développement et un nombre très limité de circuits où nous pouvons les tester, alors que nous devons utiliser le même pneu partout."

"Il est vraiment difficile de concevoir un pneu capable de fonctionner partout, donc il est important pour nous de valider les pneus sur différents circuits."

L’Italien regrette d’ailleurs particulièrement l’annulation des essais prévus à Bahreïn, dont les caractéristiques très agressives pour les pneus auraient fourni des données précieuses.

"Malheureusement, Bahreïn n’a pas été possible pour des raisons sérieuses, mais j’étais très intéressé de voir les résultats d’un test là-bas. Parce que Bahreïn est un circuit très sévère pour les pneus, avec des caractéristiques complètement différentes de Fiorano et Magny-Cours, et organiser un test là-bas était très important pour nous."

"Mais c’est ainsi, les problèmes géopolitiques sont plus importants que nos essais."