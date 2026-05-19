Un choix plus radical de Pirelli F1 pour secouer les stratégies au GP de Barcelone

Pirelli a confirmé les composés de pneumatiques qui seront utilisés lors des prochains week-ends de Grand Prix à Monaco et en Espagne, deux rendez-vous consécutifs mais aux caractéristiques radicalement opposées. Entre les rues étroites de la Principauté, où la dégradation est historiquement quasi inexistante, et le circuit de Barcelone, réputé pour ses longues courbes rapides et ses fortes contraintes thermiques, le manufacturier italien a adapté ses choix afin de répondre au mieux aux exigences techniques très différentes de ces deux étapes clés de la saison de Formule 1.

À Monaco, où la vitesse moyenne est la plus faible du calendrier, les monoplaces évolueront sur un asphalte particulièrement lisse et sur un tracé urbain où les dépassements sont extrêmement rares. La précision des pilotes y est essentielle, chaque contact avec les rails pouvant être fatal, tandis que la stratégie pneumatique est traditionnellement limitée par une usure quasiment inexistante. À Barcelone, en revanche, les conditions sont beaucoup plus exigeantes, tant sur le plan mécanique que thermique, avec un enchaînement de virages rapides et des températures élevées qui sollicitent fortement les gommes tout au long de la course.

Dans ce contexte, Pirelli a opté pour une approche très différente entre les deux manches du calendrier.

Pour le Grand Prix de Monaco, le fournisseur unique de la Formule 1 a confirmé la reconduction de la gamme la plus tendre de sa gamme actuelle : les gommes C3, C4 et C5 seront respectivement utilisées comme pneus durs, mediums et tendres. Un choix logique compte tenu des faibles contraintes exercées sur les pneumatiques dans les rues de Monte-Carlo, où la gestion de l’usure reste marginale par rapport à la position en piste et aux arrêts aux stands.

À l’inverse, le Grand Prix de Barcelone - Catalogne (il ne faut plus dire Espagne, c’est désormais Madrid qui l’organise à partir de septembre) verra une évolution notable dans la sélection des pneus, avec un choix globalement plus tendre d’un cran par rapport à la saison précédente. Le C2 sera utilisé comme pneu dur, le C3 comme medium et le C4 comme tendre, une configuration pensée pour favoriser une plus grande diversité stratégique.

Pirelli rappelle "la nature particulièrement exigeante du circuit de Barcelone, combinant virages rapides à long rayon et fortes sollicitations latérales, auxquelles s’ajoutent des températures souvent élevées favorisant la dégradation thermique."

"Mais avec un choix plus tendre que l’an passé, l’objectif affiché est clair : inciter à davantage de variations stratégiques et augmenter le nombre d’arrêts aux stands en course, dans un contexte où la constance des gommes est devenue plus importante avec l’évolution des composés."