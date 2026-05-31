Voir Antonelli jouer le titre en F1 est ’une motivation’ pour Bearman

Ollie Bearman a expliqué comment la bataille entre Kimi Antonelli et George Russell lui donne un surcroît de confiance et de motivation. Le pilote Haas F1 était équipier de l’Italien en F2, et ils sont arrivés tous deux en Formule 1 en même temps. Alors que Bearman s’affirme dans le peloton, Antonelli a fait ses débuts chez Mercedes et a montré en ce début d’année des qualités exceptionnelles pour un pilote de 19 ans seulement, avec une série de quatre victoires consécutives en cours.

Le jeune Italien a donc mené la vie dure à son coéquipier chez Mercedes, Russell, et leur rivalité interne a franchi un nouveau palier de tensions au Canada. Mais Bearman est impressionné de voir à quel point les deux équipiers ont affiché un niveau de performance exceptionnel.

"Ces deux-là évoluent à un niveau incroyable. C’était vraiment, vraiment cool de voir la bataille, de voir comment ils se sont poussés mutuellement dans leurs derniers retranchements, tout en se respectant, ce qui est incroyablement important entre coéquipiers" a déclaré le Britannique dans le podcast Drive to Wynn.

"J’ai vraiment aimé regarder, et j’ai aussi aimé voir Kimi mener le combat à l’avant. Bien sûr, je le connais très bien, c’était mon coéquipier en F2, et c’est vraiment, vraiment agréable à voir. Je prends plaisir à les regarder, et pourvu que ça dure."

Et voir ce que des pilotes comme Antonelli et Isack Hadjar se battent dans des équipes de pointe lui donnent aussi de la confiance : "C’est aussi cool de voir ces gars qui se battent contre des gens qui sont en F1 depuis longtemps, ils sont très connus et aussi très cotés."

"Je ne me bats pas à l’avant, je ne suis pas dans une voiture du top 4, contrairement à ces deux-là, mais voir qu’ils peuvent mener le combat face à leurs coéquipiers, et face aux autres concurrents autour d’eux, me donne aussi un sentiment de confiance en moi."

"Je me battais avec eux en F2 et en F3, et maintenant ils se battent avec les meilleurs gars [en F1], c’est donc une autre preuve pour moi que je pourrai le faire aussi un jour. C’est aussi une motivation, parce que bien sûr, c’est formidable de voir les jeunes gagner, mais je fais aussi partie des jeunes et j’aimerais vraiment y être bientôt."