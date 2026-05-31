Komatsu raconte comment Sato l’a aidé à lancer sa carrière

La carrière d’Ayao Komatsu au sommet du sport automobile mondial s’est en partie jouée sur un hasard logistique. Le directeur de Haas F1 a récemment révélé comment il a croisé la route de son compatriote Takuma Sato sur un course, et l’impact que ça a eu sur sa carrière. Lors d’un week-end de compétition sur le circuit de Silverstone à la fin des années 90, il a croisé Takuma Sato, à qui il a demandé un véhicule d’assistance, car son équipe n’avait plus le sien.

Reconnaissant son compatriote, Ayao Komatsu a décidé de tenter sa chance et d’aller à sa rencontre pour lui demander de dépanner sa structure. Sato a accepté spontanément de lui prêter l’engin. Une fois le matériel restitué et le service rendu, Komatsu a suivi la week-end de Sato, et les deux hommes ont créé un lien qui a ensuite aidé la carrière du patron de Haas.

"Je me souviens qu’un jour, nous courions à Silverstone, j’étais sous la voiture en train de changer la barre antiroulis, et puis j’ai littéralement juste regardé, et il y avait ce gamin japonais sur un vélomoteur portant une combinaison de course, alors bien sûr, nous nous sommes dit bonjour. Les Japonais ne se croisaient pas beaucoup à l’époque" a déclaré Komatsu à Essential F1.

"Et puis je n’y ai plus pensé, mais quand nous allions courir avec cette British Saloon Car pour notre course, nous n’avions pas de quad, alors j’ai dit : ’Ah, il a dit qu’il courait en Formule 3 britannique, il doit avoir un quad’, alors je suis allé emprunter son quad à son équipe, Diamond Racing."

"J’ai donc emprunté un quad, nous avons fait notre course, puis nous avons rendu le quad. J’ai dit : ’D’accord, sa course est bientôt, alors je vais juste aller la regarder’. Il était dans la catégorie nationale cette année-là."

" Ensuite, il y avait un gars appelé Martin O’Connell, un Irlandais. Il était très bon, il gagnait toutes les courses de la catégorie nationale, mais il n’avait pas d’argent. Mais ensuite, j’ai regardé Takuma à Silverstone. Il l’a juste battu tout de suite. J’ai dit : ’tu sais, tu es rapide. Tu as battu Martin O’Connell. Il battait tout le monde’. Alors Takuma a dit ’Vraiment ? J’ai la prochaine course à Thruxton. Tu veux venir voir ?’"

"Et puis j’ai regardé à Thruxton, et nous avons discuté et nous avons découvert qu’il a tout juste un an de moins que moi. Il a dit :’l’année prochaine, je vais faire la catégorie championnat’, et j’ai dit : ’l’année prochaine, je vais commencer mon doctorat, je m’intéresse à ceci et cela, on ne ferait pas quelque chose ensemble ?’"

"L’année suivante en Formule 3 britannique, j’ai fait absolument tous les essais et la plupart des courses à nouveau, en faisant beaucoup de choses. J’écrivais des éléments d’optimisation de simulation dans le cadre de mon doctorat.

"Mais je les testais au bord de la piste avec Takuma, en collectant de vraies données, des données de pneus, des données d’amortisseurs. J’ai travaillé avec les ingénieurs de Dallara pour obtenir des données de châssis."

"Donc toute cette combinaison entre le côté théorique, le côté mathématique, et puis un côté pratique, et ensuite le fait de travailler directement avec des pilotes comme Takuma. Et puis la première année, son coéquipier était Ben Collins, ’The Stig’."

"Et puis la deuxième année a été incroyable. Je n’ai pas fait grand-chose au cours de ma deuxième année parce que je voulais vraiment me reconcentrer sur mon doctorat, mais c’était Takuma et Anthony Davidson."

Alors qu’il arrivait à la fin de son doctorat, Komatsu s’est retrouvé à chercher un emploi, et a eu l’aide de Sato et Honda : "Je ne trouvais pas de travail, et puis l’offre que j’ai obtenue à la fin était pour l’équipe allemande de Formule 3 Colin Kolles, en tant qu’ingénieur de course."

"Je me souviens être revenu d’Allemagne après l’avoir rencontré, et il m’a fait une offre, du genre c’est super, j’ai un travail d’ingénieur de course en Formule 3 allemande. À l’époque, c’était compétitif, mais je ne voulais pas particulièrement le faire."

"Puis, quand je suis rentré au Royaume-Uni, mon téléphone a sonné, et c’était Takuma, et Takuma a dit ’comment s’est passé ton entretien d’embauche ?’ J’ai dit ’c’est bon, il m’a donné un travail, mais je ne le veux pas particulièrement’."

"Alors il a dit ’d’accord, si tu es toujours ouvert, Tanaka-san de chez HRD veut te parler, tu es sûr ?’ Je suis donc allé voir Tanaka-san chez HRD, et puis Otmar [Szafnauer] était le vice-président, et ils m’ont donné un travail en 2003. Ainsi, Takuma était alors pilote d’essai. Puis en 2004, j’ai été transféré chez BAR Honda."