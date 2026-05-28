Ces moments où Hamilton, Bottas et Stroll ont réalisé qu’ils étaient en F1

Plusieurs pilotes ont été invités à revenir sur leur tout premier véritable moment de bascule en Formule 1, celui où ils ont réellement pris conscience qu’ils entraient dans une autre dimension du sport automobile. Entre émotion, surprise et douleur physique, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Lance Stroll ont chacun partagé à Montréal un souvenir très personnel de leurs débuts dans l’élite, révélant à quel point l’arrivée en F1 peut marquer durablement une carrière.

Pour certains, ce moment fondateur est lié à une annonce officielle. Pour d’autres, il s’agit d’une expérience vécue directement dans le cockpit, lorsque les exigences physiques et mentales de la discipline frappent de plein fouet. Tous trois ont ainsi raconté ce qui a constitué leur véritable "bienvenue en F1".

Valtteri Bottas s’est immédiatement replongé dans ses souvenirs chez Williams, l’équipe avec laquelle il a débuté en Grand Prix.

"Mon moment ’bienvenue en F1’, c’était probablement lorsque Frank Williams m’a dit que j’allais courir pour Williams," a confié le Finlandais.

Le pilote Cadillac F1 reconnaît que cette annonce avait provoqué un choc émotionnel important.

"Ça m’a vraiment frappé à ce moment-là, comme un vrai bienvenue en F1. J’ai l’impression que c’était hier, mais en réalité cela remonte déjà à pas mal d’années. Donc oui, c’est probablement mon moment."

Lewis Hamilton, lui, est revenu sur un souvenir extrêmement précis datant de Monza en 2006, juste après son titre en GP2, lorsqu’il a compris que Ron Dennis envisageait sérieusement de lui offrir une chance chez McLaren pour la saison suivante.

"Mon moment, c’était à Monza en 2006," a raconté le septuple champion du monde. "Je venais de remporter le championnat GP2. Nous étions sur la grille, Kimi était en pole position et j’ai eu le privilège d’aller sur la grille F1."

"J’étais debout devant la voiture de Kimi et Ron a passé son bras autour de moi. En regardant vers le premier virage, il m’a dit : ’Je vais te donner ta chance’. C’était ce moment-là."

Sur le moment, le Britannique n’était toutefois pas certain de comprendre exactement ce que Dennis voulait dire.

"À cet instant, je n’arrivais pas vraiment à y croire et je ne savais pas s’il voulait dire : ’Je vais te donner une chance’ ou un baquet... Je ne savais pas de quelle opportunité il parlait réellement. C’est ce que je me demandais en quittant la grille."

Ce n’est qu’ensuite qu’Hamilton a compris qu’il venait probablement d’obtenir son volant pour 2007.

Lance Stroll, enfin, a choisi une anecdote beaucoup plus physique pour résumer son entrée dans le monde de la Formule 1.

Le Canadien a expliqué que son premier test avec Williams lui avait immédiatement fait comprendre les exigences extrêmes de ces monoplaces.

"Mon premier test chez Williams," a répondu Stroll. "Le lendemain matin, au réveil, j’essayais de sortir de mon lit et mon cou était complètement bloqué. Voilà mon premier souvenir de F1."

Le pilote Aston Martin a ensuite raconté à quelle vitesse les événements s’étaient enchaînés après son titre en Formule 3 européenne.

"C’était assez fou. J’avais gagné la F3 européenne, ensuite il y a eu le Nürburgring, puis le lundi suivant j’ai fait mon moulage de baquet chez Williams, avant de rouler le mardi."

"Je me souviens que le mercredi, je ne pouvais tout simplement plus sortir du lit. Mon cou était détruit."