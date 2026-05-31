Antonelli récompensé par le prestigieux Trophée Bandini en Italie

À seulement 19 ans, Kimi Antonelli continue d’accumuler les distinctions. Le pilote Mercedes a reçu samedi à Brisighella le prestigieux "Trofeo Bandini", une récompense qui distingue chaque année les personnalités les plus marquantes et prometteuses du sport automobile.

Cette distinction, décernée pour la 33e fois, vient confirmer le statut grandissant de l’Italien au sein du paddock de la Formule 1. Avant lui, plusieurs grands noms de la discipline ont été honorés, parmi lesquels Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou encore son actuel équipier chez Mercedes, George Russell.

Créé en 1992 en hommage à Lorenzo Bandini, pilote italien décédé des suites de son accident lors du Grand Prix de Monaco 1967, le Trophée Bandini récompense chaque année des acteurs ayant laissé une empreinte significative dans le sport automobile.

La cérémonie se déroule traditionnellement à Brisighella, en Émilie-Romagne, région emblématique du sport mécanique italien. Au fil des trois dernières décennies, le trophée a distingué de nombreuses figures majeures de la Formule 1. George Russell avait notamment été récompensé en 2024, tandis que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas figurent également parmi les anciens lauréats liés à Mercedes.

Les célébrations organisées en l’honneur d’Antonelli ont débuté à Imola. Le jeune Italien y a rencontré les autorités locales avant de traverser le centre-ville au volant de la GT3 de son père pour saluer les supporters présents.

Le programme s’est ensuite poursuivi à Faenza, où le pilote Mercedes est allé à la rencontre des fans réunis sur la Piazza del Popolo avant de rencontrer le maire de la ville.

Antonelli a ensuite pris la direction de Brisighella, ville natale de Lorenzo Bandini. Accueilli chaleureusement par le public sur la Piazza Carducci, il a reçu officiellement le 33e Trofeo Bandini sur la Piazza Marconi à l’issue des discours prononcés par les représentants de l’événement et les autorités locales. La journée s’est conclue par un dîner officiel (voir toutes les photos sous l’article).

Particulièrement ému lors de la remise du trophée, Antonelli a souligné l’importance de cette reconnaissance.

"C’est un véritable honneur de faire partie de cet événement et de recevoir une récompense aussi spéciale. Être ici aujourd’hui, entouré d’un tel soutien et d’autant de bienveillance, rend ce moment encore plus significatif."

"C’est une expérience que je n’oublierai jamais et je me sens incroyablement reconnaissant de pouvoir la partager avec vous tous."

Le jeune Italien a enfin tenu à associer à cette récompense toutes les personnes qui l’ont accompagné dans son ascension vers la Formule 1.

"Je voudrais dédier ce trophée à ma famille, à mon incroyable équipe et à toutes les personnes présentes aujourd’hui qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours."

"Vos encouragements et votre confiance ont fait toute la différence, et je suis profondément reconnaissant envers chacun d’entre vous."

Après avoir reçu son prix, Antonelli a évidemment été interrogé à nouveau sur un éventuel transfert chez Ferrari.

"Ferrari est une écurie mythique, jouissant d’une immense popularité et qui restera à jamais dans l’histoire. Mais je suis pilote Mercedes, et mon objectif est de gagner avec Mercedes."

"Ils m’ont offert une chance incroyable dès mon plus jeune âge, m’ont soutenu tout au long de mon parcours, et je me sens investi d’une mission : donner le meilleur de moi-même pour cette équipe. On verra ensuite."