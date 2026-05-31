Verstappen refroidit Russell : un duo en Endurance loin d’être d’actualité

Après avoir frôlé la victoire aux 24 Heures du Nürburgring, Max Verstappen continue de susciter des envies chez ses rivaux en Formule 1. Interrogé sur une éventuelle association avec George Russell dans l’épreuve d’endurance allemande, le quadruple champion du monde a toutefois relativisé cette possibilité, sans totalement la fermer.

La performance du Néerlandais sur la Nordschleife a suscité de nombreuses réactions lors du week-end du Grand Prix du Canada. Alors que sa Mercedes GT3 semblait se diriger vers un succès maîtrisé, un problème de fiabilité survenu à un peu plus de trois heures de l’arrivée est venu anéantir ses espoirs de victoire.

L’aventure allemande de Verstappen a été largement commentée dans le paddock de Montréal, notamment après les propos de George Russell. Le pilote Mercedes, interrogé sur l’idée de partager un jour une voiture avec son rival, n’a pas fermé la porte à cette éventualité, déclarant simplement : "Ne jamais dire jamais."

Cette remarque a naturellement attiré l’attention compte tenu des spéculations récurrentes liant Verstappen au baquet actuellement occupé par Russell chez Mercedes. Les deux hommes entretiennent par ailleurs une relation parfois tendue depuis plusieurs saisons, marquée par plusieurs accrochages verbaux en dehors de la piste.

Invité à réagir aux déclarations du Britannique, Verstappen a tempéré les spéculations tout en évitant de rejeter catégoriquement l’idée.

"Oui, mais je pense aussi que je suis dans une situation un peu différente, n’est-ce pas ?"a répondu le pilote Red Bull.

"J’ai remporté des championnats en F1 et, bien sûr, je suis également très impliqué dans l’ensemble de mon projet GT3. Je pense donc que nous sommes dans une position un peu différente à ce niveau-là."

"Je pense que, pour lui, l’attention est entièrement tournée vers la Formule 1 pour le moment," a-t-il ajouté.

Le quadruple champion du monde a également révélé que son engagement aux 24 Heures du Nürburgring avait suscité l’intérêt de nombreux pilotes du paddock, preuve que les disciplines extérieures à la Formule 1 continuent de fasciner les acteurs du championnat.

"Mais c’est sympa de la part de George. Mais il n’y a pas que lui. Beaucoup de pilotes m’ont envoyé des messages et ont suivi ce qui se passait. Je trouve toujours agréable de voir cela."